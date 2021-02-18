Kadıköy Belediyesi'nde grevdeki işçilerin arkasından oyun çevrildi

Kadıköy Belediyesi'nde işçilerin toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine üç gün önce grev başlamıştı.

Genel İş 1 Nolu Şube'ye bağlı işçilerin yürüttüğü grev sürerken, sendika genel merkezinin belediyeyle imza masasına oturduğu öğrenildi.

Bu duruma işçilerden tepki gelirken, Genel İş 1 Nolu Şube yönetimi, işçinin onaylamadığı hiçbir sözleşmeyi kabul etmeyeceğini duyurdu.

İşçiler belediye binasına girerken, "Sözleşme hakkımız söke söke alırız" sloganları attı.

TKP'den işçilere destek ziyareti

Türkiye Komünist Partisi İstanbul İl Örgütü, Kadıköy'de grevde olan işçilere destek ziyaretinde bulundu.

"İşçiler sizin köleniz değil" sloganlarının atıldığı destek ziyaretinde "Boyun eğme hakkına sahip çık" pankartı taşındı. Ziyaret sırasında TKP İstanbul İl Başkanı Senem Doruk İnam bir konuşma yaparken, Kadıköy halkının, gençlerin, kadınların işçilerin yanında olduğunu, hep birlikte direnmeye devam edeceklerini söyledi.

TKG'den destek: Boyun eğmeyenler kazanacak

Türkiye Komünist Gençliği üyeleri de Kadıköy işçilerine dayanışma mesajlarını iletti, "Kadıköy'de ve Boğaziçi'nde Boyun Eğmeyenler Kazanacak!" dedi.

TKG'li gençler direniş alanında işçilerin yanında olduklarını açıkladı.

İşçiler mücadelede kararlı

Grevdeki işçiler taleplerinde ısrarcı olduklarını, talepleri karşılanana kadar mücadeleye devam edeceklerini açıklarken, Genel İş 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Arikan, gelinen noktanın üzerine 500-600 liralık bir seyyanen zam talepleri olduklarını, taleplerinin kabul edilmesini istediklerini, bunun için mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.