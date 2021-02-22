AKP'li Özlem Zengin: 2 aydır sistematik bir saldırıya uğruyorum

Kadın düşmanı söylemleriyle tanınan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, yeni açıklamalar yaptı.

DHA'ya konuşan Zengin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"AK Parti Grup Başkanvekili olarak, bir kadın olarak çok sistematik saldırıya uğruyorum. Bu, yaklaşık iki aydır devam ediyor. Kadınlar üzerinden yürüyor. Son dönemde 'FETÖ' üzerinden yürüyor. Olay ilk olduğunda, Genel Kurulu'nda muhalefetin bize yönelttiği her soruya gün içinde yanıt veririm."

'Havaalanlarındaki aramalardan bir farkı yok'

Ben devletin Valisine bakanlarına itimat etmeyecek miyim? Ben aldığım bilgilere dayanarak o olay ve o kişi için olmadığını söyledim. Gelmiş geçmiş 60 yıldır belki bu arama var. Avrupa'da, ABD'de, İsrail'de var. Havaalanlarına gittiğinizdeki aramalardan bir farkı yok.

TBMM'nin gündemini terörize eden bir milletvekilleri var. Bu meseleler hararetle anlatılıyor. 4 kişi evinin önden kaçırılmış diye günlerce anlattılar. Daha sonra ortaya çıktı ki aslında bu kişiler hücre evinde kalıyorlarmış, aileleri anlattı."

'Planlı olduğunu düşünüyorum'

Zengin, "Bu saldırı planlı mıydı?" sorusuna da "Planlı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin ilk başörtülü Grup Başkanvekili olduğum için diye düşünüyorum. Kafa aynı hiç değişmiyor. Tokat'ta yaptığım konuşmada da bunu söyledim. Bu nefret öfke, bir hayat tarzına bir itiraz aslında. Toplumda bir bölünmeye neden olmak istiyorlar" dedi.

Zengin ayrıca "Bana yapılan saldırılar bireysel değil. Analiz ettik, binlerce hesap vardı ve ilk tweet'lerini yapıyorlardı. Whatsapp gruplarından paylaşıldı" diye konuştu.