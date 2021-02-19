'Ahlaklı kadın çıplak aramayı açıklamak için bir yıl beklemez' diyen AKP'li Özlem Zengin'i tanıyalım

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Meclis'te gündeme gelen çıplak arama iddialarıyla ilgili konuştu, kullandığı ifadeler tepki çekti.

Kadınların seçme seçilme hakkına ilişkin "Eğer Türkiye’de bu hakkın gerçek manada kullanılmasından bahsediyorsak, bunu hayata geçiren parti AK Parti’dir ve bunun da öncüsü sayın Cumhurbaşkanımızdır" diyen, AKP'den önce "Önemli bazı isimlerin eşi bile olamıyordunuz" ifadesini kullanan, bir cinayetin kadın cinayeti olup olmadığının belirlenmesinin "zor" olduğunu öne süren Zengin, çıplak aramaya ilişkin açıklamasında da yine kadınları hedef aldı.

'Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez...'

"Ben AK Parti Grup Başkanvekiliyim, 'FETÖ'cülerin malzemesi değilim. Demek isteniyor ki, bir sürü başörtülü kadına bu iğrençlik yapılıyor ve Özlem Zengin buna müsaade ediyor" diyen Zengin, kendisinin hukukçu olduğunu dile getirerek sözlerine şöyle devam etti:

"Ben bir avukatım ve hukuk kaidelerinin ne olduğunu iyi bilirim. Bütün hukuki mevzuatın yanlış uygulaması olabilir, hayatın içinde vardır. Hukuka uygun olarak yapılmıyorsa ben itirazın karşısında sonuna kadar varım. O dediğiniz yerde böyle bir şey olmadı. Görüntülerle ispatlandı. Bakan Yardımcısı gitti ilan etti. Suç duyurusu olaydan hemen sonra olur. Bir kadını çıplak arayacaksın, dakikasında bundan rahatsızlığını beyan eder, bir sene beklemez. Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez. Bu kurgusal bir harekettir. Biliyoruz ki size bir aferin geldi."

Sadece son aylardaki çıplak aramalar

Zengin, çıplak arama iddialarını reddederken sadece son süreçte bu konuya ilişkin çok sayıda haber ülke gündemine girdi.

Geçtiğimiz günlerde HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dede, tutuklu eski Hakkari Belediye Başkanı Dilek Hatipoğulu'nun sevk sırasında darp edilerek çıplak aramaya maruz kaldığını açıklamıştı.

İzmir'de 5 Şubat'ta Boğaziçi Üniversitesi'ne destek için düzenlenen eylemlerde gözaltına alınan iki kişi çıplak aramaya maruz kalmış, konuya ilişkin suç duyurusunda bulunulmuştu.

Yine Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini hedef alan gözaltılarda, İstanbul'da öğrenciler çıplak aramaya zorlanmıştı.

Özlem Zengin'i tanıyoruz

AKP'li Zengin özellikle kadınların sorunlarına ilişkin daha önce de tepki çeken açıklamalar yapmıştı. Türkiye'de kadınların seçilme hakkının 80 yıl gasp edildiğini iddia ederek "Eğer Türkiye’de bu hakkın gerçek manada kullanılmasından bahsediyorsak, bunu hayata geçiren parti AK Parti’dir ve bunun da öncüsü sayın Cumhurbaşkanımızdır" demişti.

Zengin'in "Bu ülkede AKP gelene kadar ‘kadın’ kelimesinin adı yoktu" sözleri de tartışmaya neden olmuştu. Zengin daha sonra bir açıklama daha yapmak zorunda kalmış ve "Türkiye’de kadınlar üniversiteye gidemiyordu, milletvekili bile olamıyordu. Önemli bazı isimlerin eşi bile olamıyordunuz. İlk başörtülü grup başkanvekiliyim, hazım sorunu yaşanıyor hâlâ" demişti.

Özlem Zengin, kadın cinayetlerinin de AKP'nin "birinci meselesi" olduğunu iddia etmişti. Zengin, Bir cinayetin kadın cinayeti olduğunun tespiti çok zor bir iş ama bu manada İçişleri Bakanlığımız ve Aile Bakanlığımızın tespitleri, ilk beyanlar ve ilk tespitler üzerinden devam ediyor" diye konuşmuştu.

Erdoğan 'Görünür olmanı istiyorum' demiş

Zengin, Erdoğan'ın başbakan olduğu yıllarda kendisine yaptığı bir konuşmayı anlatarak şunları söylemişti: "Bana, 'Özlem Hanım, bir defa sırtına bir heybe koymanı istiyorum. Sağdan soldan duyduğun lafları bu heybeye atacaksın ve onlara hiç takılmayacaksın. Ben senden şunu istiyorum. Bolca ekranlara çık. Görünür olmanı istiyorum' demişti. Görünür olmaktan benim şahsımı kast etmiyordu. Kadınların görünür olmasını kast ediyordu."