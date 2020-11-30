Zainal Abarakov’un polis babası açığa alındı

Dersim'de 5 Ocak tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku dosyasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Dosyada baş şüpheli olan Zainal Abarakov’un polis olan babası Engin Y.’nin Gülistan Doku’nun kişisel bilgilerini "hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve bu suçu kamu görevlisi sıfatıyla yapmak" gerekçesiyle aile tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu.

Mezopotamya Ajansı'ndan Arjin Dilek Öncel'in haberine göre, Engin Y. hakkında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aynı suçlamayla 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kamu davası açıldı. Çalıştığı kurum tarafından yürütülen idare soruşturma kapsamında Engin Y’nin, “Doku’ya ait kişisel bilgileri sosyal medya hesaplarında paylaştığı” gerekçesiyle açığa alındığı öğrenildi.

'Aile lehine somut bir gelişme'

Doku'nun aile avukatı Ali Çimen, soruşturmada ilk defa Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir tezlerinin kabul edildiği yönünde somut bir gelişme yaşandığını söyledi.



Çimen, "Bu gelişme soruşturma dosyasında yürüten birimde yer almış şüpheli ailenin, özelikle Gülistan Doku'nun intihar ettiğine yönelik bir algının oluşması için sahip oldukları kamu görevlisi sıfatını nasıl kullandıkları da ortaya çıkmıştır" diyerek, Doku'nun “intihar etti” algısının oluşturulmaya çalışıldığını söyledi.



Yaşanan somut gelişmenin akıllara bazı soru işaretleri getirdiğini dile getiren Çimen, "Dosya şüphelileri neden böyle bir algının oluşması için suç işlemektedirler. Şüphelileri suç işleyebilecek kadar zorlanmalarına sebep olan olay nedir? Dosya şüphelileri neden Gülistan Doku'nun intihar ettiğinin düşünülmesini istemektedirler? Tüm bu soruların cevabı etkili bir soruşturma yapılması halinde ancak açığa çıkacaktır" dedi.