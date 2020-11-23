Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sonlandırıldı

Dersim'de 5 Ocak tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku için Uzunçayır Baraj Gölü'nde 15 Ekim tarihinde 3'üncü kez başlatılan arama çalışmaları bir kez daha sonuç alınmadan sonlandırıldı.

Uzunçayır Baraj Gölü'nde Doku'yu aramam çalışmaları ilk olarak 7 Ocak'a başlatılmış ve 6 Temmuz'da durdurulmuştu.

Doku’nun ailesinin talebi üzerine 7 Ağustos günü baraj suyu seviyesi düşürülerek tekrar başlatılan arama çalışması 18 Ağustos'ta sonlandırılmıştı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre 15 Ekim günü 3'üncü kez başlatılan suda arama çalışmaları 47’nci günün ardından bugün sonlandırıldı.