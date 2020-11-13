'Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı yalan ifade verdi'

Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku, Gülistan Doku için arama çalışmalarının devam ettiği Sarısaltuk Viyadüğü bölgesinde önemli açıklamalarda bulundu. Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zainal Abarakov'un polis babası ve annesi ile verdiği ifadelerin HTS kayıtlarıyla örtüşmediğini öne süren abla Doku, "Dosyada onlarca çelişki var" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Doku, Abarakov ve polis babası Engin Yücel'in Gülistan'ın kaybolduğu ihbarından sonra polise verdikleri ifadelerinde Gülistan'ın kaybolduğu 5 Ocak 2020 günü akşamı evde olduklarını belirttiklerini ancak ellerine ulaşan HTS kayıtlarında bu durumun söz konusu olmadığını ve baba ile oğlun o saatte dışarıda olduklarının HTS kayıtları ile belgelendiğini ve bu durumda Zainal Abarakov ve polis babasının gözaltına alınarak sorgulanması gerektiğini belirtti.

'Dosyada onlarca çelişki var'

Aygül Doku, Zainal Abarakov’un artık gözaltına alınması gerektiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

“Bize kardeşimin kaybolduğu gün saat 18.00’de Zainal’ın evde olduğunu söylediler. Zaten ifadesinde de evde olduğunu beyan ediyor. Polis babası Engin Yücel de evde olduğunu beyan etmiş ama Zainal o saatte dışarıda farklı bir yerde evdeki annesini arıyor. Bu ne demek oluyor? Zainal o saatte evde değil. Bu durum HTS kayıtlarında net biçimde ortaya konulmuş. Zaten Zainal’a annesi Gülistan’ın kaybolmasının ardından, 'Sen bu kıza bir şey yapmadın değil mi?' şeklinde telefon ile mesaj yazmış. Bir anne oğlundan şüpheleniyor. Daha sonra Gülistan’ı 16.41’de köprüde gören iki kişi var. Bütün saatler aynı yere çıkıyor. Dosyada onlarca çelişki var. Aylardır Gülistan'ın erkek arkadaşı Zainal Abarakov’un neden gözaltına alınmayarak ısrarla sorgulanmak istenmediğini birileri bize anlatsın. Neden Zainal korunuyor, konuşunca sıkıntı çıkacak bilgiler mi verecek, bundan mı korkuluyor?"

'Gülistan'ın bedeni nerede?'

"Eski Vali Tuncay Sonel sürekli Gülistan’ın suda olduğunu söylüyordu. ‘Dalgıçlar ne biliyor? Onlar işini yapsın’ diyordu. Ben bugün başsavcıya da söyledim. Yetkililerle de görüşüyorum. Tuncay Vali bana söz verdi Gülistan’ın bedenini vereceğim diye. Yetkililer bana ‘Sana o sözü kim verdiyse ona sor’ diyorlar. Ben de Tuncay Vali’ye soruyorum; bana Gülistan’ın bedenini verecektiniz. ‘Dalgıçlar işini bilmiyor, işini yapsın’ diyordu. Peki, o zaman Gülistan’ın bedeni nerede? Ya da biz artık ne yapacağız? Tuncay Vali hangi bilgiye dayanarak ya da hangi kanıta dayanarak kesin olarak konuştu ve Gülistan'ın baraj gölü içinde olduğunu söyledi. Bu durumu açıklaması gerekmiyor mu? Dalgıçlar biz ‘Kademe kademe, parsel parsel arıyoruz; olsa buluruz’ diyorlar. Sadece şu anda bir haftalık bir çalışma kalmış. Bütün baraj gölü santim santim arandı, bir ipucu bile bulunmadı. Bütün teknik cihazlar kullanıldı, dalgıçlar binlerce saat arama yaptı... Nerede bu kız?”