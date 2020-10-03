Yolsuzluk haberiyle gündemde olan Kızılay'a ceza

Kurumdaki yolsuzluk haberiyle, yurttaşlardan topladıkları paralarla ve emekçilerin kötü çalışma koşullarıyla sürekli gündeme gelen Kızılay'da Genel Başkan Kerem Kınık ile Deniz Feneri Derneği'nden transfer edilen Genel Müdür İbrahim Altan'a ceza kesildiği öğrenildi.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, İçişleri Bakanlığı'nca yapılan soruşturma sonucu Kınık ve Altan'a yardım ve bağışlar konusunda, “Güveni kötüye kullanma” gerekçesiyle para cezası verildi.

İtiraz şerhi koydular

Kızılay'da son dönemde yaşanan skandal iddialarla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca soruşturma açılmıştı.

Soruşturma sonucu, Kınık'a iki ayrı konuda toplam 344 bin lira, Altan'a ise 70 bin lira ceza verildi. Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Deniz Feneri davasından da 2,5 yıl hapse mahkûm olmuştu. Her iki isim, ödedikleri cezaya, “itiraz şerhi” düştü.

AKP propagandasına dönüşen kampanyalar

Salgın günlerinde azalan kan stokları nedeniyle Kızılay’ın başlattığı kan bağışı kampanyası da tıpkı diğer yardım hizmetleri gibi tarikat, cemaat ve AKP propagandasına dönüştürülmüştü.

Çalışma koşullarına ve yaşananlara ilişkin soL’a açıklamada bulunan bir Kızılay emekçisi, son dönemde Diyanet ve AKP teşkilatları üzerinden kan bağışı organizasyonu yapıldığını dile getirmişti.