Kızılay’ın etlerinin AKP’li vekilin otelinde çıkmasının yankıları sürüyor: Yerel gazeteci soL'a konuştu

Kızılay’a bağışlanan etlerin AKP Bitlis milletvekili Cemal Taşar ve Kızılay Tatvan Şube Başkanı olan kardeşi Battal Taşar’a ait Taşar Otel’de çıkması ülkede geçen haftanın gündemine oturdu.

Aygül: Dolaptaki kıyma kutusuna dair tek bir cümle yok

Kızılay'ın etlerinin Taşarlar'a ait otelde çıktığını ortaya çıkaran ve sözkonusu görüntüleri yayınlayan Bitlis News yazarı Sinan Aygül soL'a konuştu.

AKP'li vekil Cemal Taşar ve Tatvan Kızılay Şube Başkanı kardeşi Battal Taşar olayın ortaya çıkmasından günler sonra açıklama yaparak sözkonusu görüntüleri "iftira" ve "kompo" diye niteledi ve yerel gazeteci Sinan Aygül'ü hedef aldı. Kızılay da dün yaptığı açıklamada "iftiralara maruz kalıyoruz" dedikten sonra "bölgeye denetim ekibi gönderdik" diye belirtti.

Gazeteci Sinan Aygül, Taşar kardeşlerin açıklamalarında dolaptaki kıyma kutusuna dair tek bir cümlenin olmadığını belirterek "Bunun yerine benim kriminal bir kişi olduğumu iddia ettiler" dedi. Aygül Kızılay'ın dün yaptığı açıklamayı ise "Madem iftira olduğuna kanaat getirdi Kızılay, denetim ekibini niye gönderiyor?" diye değerlendirdi.

Aygül soL'a yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Haberin ardından konuya ilişkin basın açıklaması yapılacağını duyduğumda açıkçası sevindim, nasıl izah etmeye çalışacaklarını merak ediyordum. Açıklama gelince dağ fare doğurdu resmen. Doğru, yüz kızartıcı bir durum bu. Hele ki bir de alenen her şey ortada olunca cevap da ancak böyle abes oluyor. Dolaptaki kıyma kutusuna ilişkin tek bir cümle yok. Bunun yerine benim zaten kriminal bir kişi olduğumu iddia ettiler. Güya hakkımda iftira ve hakaretten onlarca dava ve ceza varmış. Oysaki, haberlerimden dolayı açılmış onlarca dava var ancak ceza aldığım dosyalar iddia edildiği gibi iftira ve hakaretten değil."

Taşarlar hakkında görevi kötüye kullanmak ve zimmetten suç duyurusu

Aygül, Taşar kardeşlerin kendisi hakkındaki açıklamaları ve Kızılay Tatvan Şube Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunacağını da belirtti.

Sinan Aygül "Yaptıkları açıklama ile ilgili Pazartesi günü (bugün) savcılığa suç duyurusunda bulunuyorum. Yine aynı şekilde Kızılay başkanı olarak muhafaza etmek ve adilane bir şekilde ihtiyacı olana dağıtmakla sorumlu oldukları erzakları kendi otellerinde kullandıkları için zimmet ve görevi kötüye kullanmak suçlarından soruşturulmak üzere de suç duyurusunda bulunuyorum" dedi.

'Kızılay malzemeleri rant ağının en küçük parçası'

Gazeteci Aygül burada tek sorunun Kızılay malzemelerinin keyfi kullanımı olmadığını da kaydederek "Aynı şahısların etrafında örgütlenen bir grup var. Her işe müdahale edip rant sağlıyorlar. Kızılay malzemeleri bu ağın en küçük parçası. Ki bu teşhir olan, bir kısmı sadece" diye konuştu.

'Kızılay iftira kanaatine ulaştıysa denetimi niye yapıyor?'

Haberin ardından Kızılay'ın kendisine ulaşıp ulaşmadığını sorduğumuz Aygül "Kızılay basın müşaviri aradı beni. 'Olayı bir de sizden dinleyelim' dedi. Ben de olayı olduğu gibi anlattım" dedi. Kızılay'ın dün yaptığı açıklamaya ilişkin ise Aygül "Madem iftira olduğuna kanaat getirdi Kızılay denetim ekibini niye gönderiyor? Göstermelik denetim yapılacaksa hiç yapılmasın daha iyi. Açıklamadan anlaşılıyor ki olayın bir tarafı olan AKP'li milletvekilinin iddiası esas alınacak" dedi.

Olay nasıl açığa çıktı?

Bitlis News adlı yerel gazetenin yazarı Sinan Aygül 25 Ağustos'ta “Devlet Bahçeli’yi uyarıyorum” başlıklı yazısında Taşar Otel'de kalan MHP lideri Bahçeli’ye o otelde et yememesi uyarısında bulunmuş ve “Haram olabilir” diye yazmıştı. Aygül yazısında Taşar Otel’in mutfağında çıkan Kızılay’a ait kıyma görüntülerini de yayımlamıştı.

Aygül 25 Ağustos’ta yayımlanan yazısında şunları kaydetmişti:

“AKP Bitlis Milletvekili Cemal Taşar ve Kızılay Tatvan Şube Başkanı Battal Taşar.

Daha önce yazdım Kızılay’ın ihtiyaç sahiplerine verilmek için çıkardığı yemeği bu şahısların kendi otellerine getirttiğini apaçık görüntüleriyle ortaya koydum.

Saçma sapan, birbirinden alakasız, çelişkili beyanlarla açıklamaya çalıştılar ama açıklamaya çalıştıkça daha da batırdılar.

Sonra aldığım başka bir duyum da, Kızılay’a gelen kıyma, kavurma, şoklanmış et vb. gıdaların dağıtılmayıp otel restoranında kullanıldığı yönündeydi.

Araştırdım.

Araştırdım ve aşağıda sadece bir kısmını yayınladığım görüntülere ulaştım.”

O görüntüler şöyle:

Gazeteci Aygül çok basit bir soru sorduğunu dile getirdiği yazısında şu ifadelere yer vermişti:

“Kızılay kıymasının, Kızılay Tatvan Şube Başkanı ile Bitlis Milletvekilinin ortak olduğu otelin restoranında ne işi var? Ben bundan çok daha fazlasını da görüp şahitlik ettiğim için ben aslında biliyorum ne olduğunu.

Ve o yüzden, ne yediğini bilmeden o etlerden yeme ihtimali olanları uyarıyorum. Sayın Bahçeli o eti yemeyin. O et Kızılay’ın ve Kızılay dünyanın her yerinden bağış alan ve her yerine yardım götüren bir kurum. Yani o ette yeryüzündeki her yoksulun hakkı var. Benden söylemesi”.

Önce 'suskunluğum asaletimden' dedi sonra 'komplo'

Görüntülerin yayılması sonrası önce suskun kalan AKP’li vekil Cemal Taşar üç gün sonra sosyal medya hesabından "Her lafa verecek cevabım var lakin, bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye. Suskunluğum asaletimden" diye yazdı.

Taşar kardeşler olayın ulusal basında da büyük yankı bulması üzerine ayrı ayrı açıklama yaptı. Taşarlar açıklamalarında Kızılay’ın ihtiyaç sahiplerine dağıtacağı et kutularının otellerinde görüntülenmesini “komplo” diye niteledi ve olayın “iftira” olduğunu ileri sürdü. AKP’li vekil Cemal Taşar yaptığı yazılı açıklamada olayın “masa başında birileri tarafından kurgulandığı”nı ileri sürdü. Taşar açıklamasında “Bu iftirayı atanların arkasında 24 Haziran ve 31 Mart seçimlerinde ilimizde hezimete uğrayanların olduğu net şekilde ortadadır" dedi. Yıllarca ailesinin "hayır işlerinde en ön safta" olduğunu savunan Taşar "Söz konusu iddia kesinlikle iftira, yalan ve kurgudur. Bu yalanları da kimlerin yaydığı ortadadır. Boğazımızdan bugüne kadar haram lokma geçmedi" dedi.

Gazeteci Aygül'ü hedef alan Taşar "Yalan ve iftirayı yayan kişi araştırıldığında, kişilik yapısı ve geçmişi çok açık şekilde ortaya çıkacaktır. Yalan ve iftiradan dolayı aldığı hapis cezası da net şekilde görülecektir” dedi.

Taşar’ın Tatvan Kızılay Şube Başkanı olan kardeşi Battal Taşar da Taşar Otel’de bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına Tatvan Belediye Başkanı ve AKP İlçe Başkanı da katıldı. Burada yaptığı açıklamada Battal Taşar “Biz burada yardım gerçekleştiren kurumlarımız ve belediyemiz ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Devletimizin bu hizmetini sindiremeyenler ailemize ve kurumumuza iftira atmaktan ve yalan söylemekten çekinmemiş, bana ait olan otelin asansörü ve mutfağında, otelimin faaliyet göstermediği pandemi döneminde 7. kata kadar çıkarak iftira ve yalanlarla dolu bir senaryo kurgulamıştır. Özel işletmemize izinsiz ve gizli bir şekilde giren kişi, daha önceden ihtiyaç sahiplerine dağıtılmış olan Kızılay paketlerini bir yerlere bırakarak çekim yapmış, burada güya farklı şeyler varmış gibi yansıtarak bizi lekelemeye çalışmıştır. Kurgulanıp paylaşılan görüntüler ve bu görüntüler ile ilgili ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” diye konuştu.

Kızılay: İftiraya uğruyoruz, denetim ekiplerini gönderdik

Kızılay'dan da günler sonra ilk açıklama dün yapıldı. Kızılay'ın açıklamasında "belli çevrelerin siyasi amaçlar uğruna kurumumuzu yıpratmaya yönelik iftiralarına maruz kalıyoruz" denilirken sözkonusu iddiaları araştırmak üzere denetim ekiplerinin bölgeye gönderileceği de kaydedildi. Açıklamada ekiplerin incelemesinin ardından yeniden bir açıklama yapılacağı söylendi.