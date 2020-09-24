Kızılay şimdi de uzaktan eğitim için para topluyor

Kızılay yurttaşlara yolladığı SMS'ler vasıtasıyla uzaktan eğitim için para toplama kampanyası başlattığını duyurdu.

Kızılay, attığı kısa mesajda, "Öğrencilerimiz bilgisayar veya interneti yok diye derslerinden geri kalmasın! EĞİTİM yaz 2868'e 10₺ gönder UZAKTAN eğitime YAKIN destek ol!" dedi.

Daha önce Elazığ'daki depremde de benzer bir girişimde bulunan Kızılay Başkanı Kerem Kınık paylaştığı mesajla yurttaşlardan bağış istemişti. Depremin hemen ardından paylaştığı mesajlar tepki görünce Kınık mesajını kaldırmıştı.

Bir kaç küçük vaka...

Kızılay adı bir süredir 'yardım' kelimesinden çok yolsuzlukla anılıyor. Yakın geçmişter birkaç örnek:

Kızılay yönetimi, Dünya Gıda Programı tarafından ‘yabancılara yardım’ amacıyla gönderilen 3 milyon 700 bin TL ile 10 adet 4x4 jip aldı. Alım gerekçesinde, "Kırsal alanlara kolay erişimi sağlayacak türde arazi araçlarının satın alınması uygun görüldü" denildi.

Bir diğer olayda Kızılay'ın 716 milyon TL'lik ihalesini Menzil Tarikatı’na yakınlığıyla bilinen Ferhat Danışman’ın şirketi Techno Health aldı. Kızılay'dan bir yönetici, "Kızılay içerisinde de Menzil’le ilişkisi olan yöneticiler bulunuyor ve ben bu ihaleyi de o yöneticiler ile bağdaştırıyorum" diye konuştu.

Kızılay'ın Rumeli Hisarı’nın üst kısmında köşk kiraladığı ortaya çıktı. Boğaz manzaralı ve yüzme havuzlu köşke aylık 12 bin dolar ödeneceği öğrenildi. Köşke yapılan diğer masrafların 600 bin lirayı bulduğu iddia edildi.

Suriye Ordusu'nun İdlib'de Heyet Tahrir'uş Şam'a karşı operasyonu sürerken Kızılay, İdlib için 'yardım' SMS'leri atmaya başladı.

Aynı zamanda Kızılay'ın Başkentgaz tarafından verilen bağışı Ensar Vakfı'na aktardığı ortaya çıkmıştı. O dönem fatura soygunu haberleriyle gündeme gelen Başkentgaz'ın Ensar Vakfı bağışını Kızılay üzerinden Ensar'a aktararak vergiden kurtulduğu gündeme gelmişti.