Venezuela’da ABD destekli Guaido kamu görevlerinden men edildi

Venezuela’da 23 Ocak 2019’da kendisini “geçici devlet başkanı” ilan ederek ABD destekli darbe girişiminde bulunan eski Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido ve 27 eski milletvekili 15 yıl boyunca kamu haklarından men edildi.

Ülke basınında çıkan haberlere göre Venezuela Sayıştay Başkanı Elvis Amoroso, ABD destekli Juan Guaido’nun da aralarında olduğu 28 kişinin, 2015-2020 dönemi Ulusal Meclis'te milletvekilliği görevleri sırasında zorunlu olduğu halde Yeminli Miras Bildirgesi'ne mal beyanında bulunmadığını belirtti.

Amoroso, bu kişilerin 15 yıl süreyle devletin hiçbir kademesinde yer alamayacağını açıkladı.

Venezuela’da ABD destekli “muhalifler”in çoğunlukta olduğu Ulusal Meclis, Aralık ayında yapılan seçimlerin sonucunda Bolivarcı iktidara geçmişti. Bu seçimlerde Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico), oyların yüzde 68,43'ünü alarak Ulusal Meclis’teki 277 sandalyeden 177'sini kazanmıştı.

ABD bu seçimlerin ardından Guaido’yu “geçici devlet başkanı" olarak tanımaya devam edeceğini açıklamış, AB ise Guaido'yu artık ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak görmediğini ve statüsünü "ayrıcalıklı muhatap" konumuna düşürdüğünü duyurmuştu.

AB yaptırımları BM raporunu görmezden geldi

Ancak AB’nin Pazartesi günü Venezuela’daki seçimlerde yer alan 19 yetkiliye “demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü zayıflattıkları” iddasıyla yaptırım kararı alması Birliğin, tek taraflı yaptırımlar konusunda ABD'yle paralel davranmaya devam ettiğini göstermişti. Venezuela buna karşılık AB’nin Venezuela büyükelçisi Isabel Brilhante Pedrosa’yı "istenmeyen kişi" ilan etmiş ve 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemişti.

BM raportörü yaptırımların kaldırılması çağrısı yapmıştı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da Pazartesi günü yaptığı açıklamada tek taraflı yaptırımlarını kınamış ve ABD, AB ve İngiltere’ye tek taraflı yaptırımlar konusunda Birleşmiş Milletler insan hakları uzmanının raporu doğrultusunda hareket etmeye çağırmıştı.

BM’nin tek taraflı yaptırımların olumsuz etkileri hakkındaki raportörü Alena Douhan, 1-12 Şubat tarihlerinde Venezuela’da yaptığı incelemelerin ardından ön raporunu açıklamıştı. Douhan, Venezuela'ya yönelik tek taraflı yaptırımların gıdaya ulaşım, sağlık hakkı, yaşam hakkı, eğitim hakkı ve kalkınma hakkını ihlal ettiğini belirterek ABD, AB ve İngiltere’ye yaptırımları kaldırma çağrısında bulunmuştu. Douhan raporunun son halini Eylül ayında BM İnsan Hakları Konseyi’ne sunacak.