Blinken: ABD uzun süredir insan hakları şampiyonu!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Trump döneminde ABD’nin çekildiği Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’ne yeniden dönme kararı aldıklarını açıkladı.

Blinken yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin bu yıl yapılacak seçimlerle üyeleri yeniden belirlenecek olan BM İnsan Hakları Konseyi'ne üyelik için başvurma kararı aldıklarını duyurdu.

Joe Biden’ın “demokrasinin savunulması ve insan haklarının korunması” merkezli bir dış politikaya bağlı olduğunu savunan Blinken, ABD’yi de “uzun süredir insan hakları şampiyonu” diye niteledi.

BM İnsan Hakları Konseyi’ni “önemli bir çoktaraflı” mecra olarak niteleyen Blinken, açıklamasında ABD’nin insan haklarının ihlal edildiğini öne sürdüğü ülkelerden Suriye ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin adını andı. Blinken’in açıklamasında konseyin “azınlık hakları, ırkçılıkla ve dinsel zulümle mücadele etmesi” ve “adaletsizliğe ve tiranlığa karşı mücadele edenleri desteklemesi” gerektiği ifadeleri yer aldı.

BM İnsan Hakları Konseyi’nin bazı "meydan okumalar"la karşı karşıya olduğunu savunan Blinken, bunları “İsrail’e karşı kabul edilemez önyargılar” ve “hak etmedikleri koltukları işgal eden gaddar insan hakları sabıkaları olan ülkelere izin veren üyelik kuralları” diye niteledi.

ABD’nin geri dönüşünün konsey kurallarını yeniden şekillendirmeyi hedeflediğini açık eden Blinken “Konseyi iyileştirmek ve onun kritik çalışmasını ilerletmenin en iyi yolu masada bir sandalyeye sahip olmak” dedi.

BM Genel Kurulu, İnsan Hakları Konseyi'ni her üç yılda bir yapılan seçimlerle belirliyor. Şimdiki konsey üyeleri arasında Küba, Çin, Rusya ve Venezuela’nın da aralarında olduğu 47 ülke bulunuyor. Konsey'in yeni üyeleri bu yıl içinde belirlenecek.

ABD neden çekilmişti?

ABD'nin BM nezdindeki eski büyükelçisi Nikki Haley, konseyi "siyasi önyargıların lağım çukuru" diye nitelendirmiş ve konseyi "ikiyüzlü ve kendine hizmet eden bir organizasyon" olmakla suçlamıştı. ABD'nin eski Başkanı Donald Trump da konseyden ayrılma kararını konseyin İsrail'e "orantısız bir biçimde odaklandığı" iddiasına dayandırmıştı.

ABD, 2006 yılında kurulan organizasyona katılmayı George W. Bush döneminde de reddetmişti. ABD Barack Obama'nın iktidara geldiği 2009 yılında konseye üye olmuştu.