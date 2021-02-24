Venezuela, AB'li diplomatlara ülkeyi terketmeleri için 72 saat süre verdi

Pazartesi günü, Avrupa Konseyi, Venezuela'da "demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü zayıflattıkları" iddiasıyla 19 Venezuelalı yetkiliyi yaptırımlar listesine ekledi.

Bunun üzerine Avrupa Birliği'nin Venezuela büyükelçisi Isabel Brilhante Pedrosa "istenmeyen kişi" ilan edildi ve ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre verildi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Pedrosa'ya Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun emriyle Venezuela'dan ayrılma uyarısı verdi.

Yaptırımlar varlıkların dondurulması ve seyahat yasakları gibi kısıtlamalar getiriyor. AB tarafından yaptırım uygulanan Venezuelalı yetkililerin toplam sayısını 55'e ulaşmış durumda.

Çarşamba günü ilerleyen saatlerde, bir AB sözcüsü Venezuela'yı elçisini derhal sınır dışı etme kararını geri almaya çağırdı. Sözcü, "AB, yalnızca Venezuela'nın daha fazla uluslararası izolasyonuna yol açacak olan bu karardan derinden endişe duyuyor. Bu kararın tersine çevrilmesi çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Ocak ayında, Avrupa Birliği ABD'nin "atadığı" muhalefet figürü Juan Guaido'yu artık ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak görmediğini ve statüsünü "ayrıcalıklı muhatap" konumuna düşürdüğünü duyurdu. Ancak statü değişikliği, bloğun Venezuela'ya yönelik herhangi bir baskısının hafiflemesini sağlamadı. AB Venezuelalı şirketlere, kuruluşlara ve kişilere yaptırım uygulama konusunda ABD'yle paralel davranmaya devam ediyor. AB, on milyarlarla ifade edilen Venezuela varlığına el koymuştu.

Bu ayın başlarında Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İspanya'yı Venezuela'ya saldırılar hazırlayan teröristlere yataklık etmekle suçladı.

Geçen ay Washington'da iktidar değişikliğinin ardından, yeni yönetim Guaidó'yu ülkenin geçici lideri olarak tanımaya devam edeceğini taahhüt etti.