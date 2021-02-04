Biden'dan, Trump'ın atadığı kukla Guaidó'ya destek

Biden yönetimi Çarşamba günü, Trump yönetiminin kuklası Juan Guaidó'yu Venezuela'nın "meşru devlet başkanı" olarak tanıdığını teyit etti ve yakın zamanda Venezuela Devlet Başkan Nicolas Maduro'yla diplomaik müzakereleri gerçekleştirmeyeceğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, ABD Başkanı Joe Biden’in 20 Ocak’ta göreve gelmesinden bu yana Venezuela politikasının ana hamlelerden birinin "rejim yetkililerini ve onların yolsuzluk ve insan hakları ihlallerine karışan yandaşlarını hedef almak" olacağını söyledi.

Bu, Donald Trump'ın yaptırım kampanyasının devam ettirileceğini ima ediyor. Bununla birlikte Price, Trump'ın uyguladığı felç edici petrol yaptırımlarına değinmedi.

Price, yeni yönetimin "Venezuela'da demokrasiye doğru ilerleme sağlamak için bir dizi müttefik ve ortakla" daha fazla işbirliği yapacağını söyledi.

Bununla birlikte Price, Trump'ın da reddettiği Maduro ile müzakerelerin şimdilik söz konusu olmadığını açıkça ortaya koydu. Price, "Mevcut politikadan bahsediyorum ... Yakın zamanda Maduro ile herhangi bir temas beklemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Price, ABD'nin Guaido'yu geçici başkan olarak tanımaya devam edeceğini söyledi. Maduro'nun 2018'de yeniden seçilmesinin ardından Trump'ın güdümüyle Batı ülkeleri Guaido’yu Venezuela Devlet Başkanı ilan etmişti.

Ancak geçen hafta, Avrupa Birliği ülkeleri Guaido'yu "ayrıcalıklı muhatap" olarak görmelerine rağmen, artık onu geçici başkan olarak görmediklerini söylediler.