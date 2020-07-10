Vardiya programı yeni bölümüyle Yön Radyo'da

soL yazarı Alpaslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Vardiya programında bugün Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamalar konu edilecek. Namet işçileri de fabrikalarındaki salgını anlatacak. Program bugün saat 17.30'da Yön Radyo'da dinlenebilir.

Haber Merkezi

soL yazarı Alpaslan Savaş, "Vardiya" programıyla her Cuma Yön Radyo'da emekçilerin gündemini ele alıyor.

Bu haftaki konu ilk konu Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamalar olacak. İş Güvenliği Uzmanı Fide Lale Durak ile sıradanlaşan iş cinayetleri, skandal savcılık ifadeleri konu edilecek.

Ardından programda Namet işçileri fabrikadaki salgını anlatacak ve haftanın öne çıkan emek gündemleri konu edilecek.

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