Vardiya programı yeni bölümüyle Yön Radyo'da

soL yazarı Alpaslan Savaş, "Vardiya" programıyla her Cuma Yön Radyo'da emekçilerin gündemini ele alıyor.
Bu haftaki konu ilk konu Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamalar olacak. İş Güvenliği Uzmanı Fide Lale Durak ile sıradanlaşan iş cinayetleri, skandal savcılık ifadeleri konu edilecek.
Ardından programda Namet işçileri fabrikadaki salgını anlatacak ve haftanın öne çıkan emek gündemleri konu edilecek.
VARDİYA’da bugün👇— Alpaslan Savaş (@alpaslan_savas) July 10, 2020
📌HAVAİ FİŞEK PATRONU CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR
Sıradanlaşan iş cinayetleri. Skandal savcılık ifadeleri.
📞İş Güvenliği Uzmanı @FideLaleDurak
📌Namet işçileri fabrikadaki salgını anlatıyor
📌Haftanın öne çıkan emek gündemleri
📻Saat 17.30 @YonRadyo canlı yayında pic.twitter.com/0P4qqDr7jj