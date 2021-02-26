Vaka sayısının en çok arttığı iller açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen haftaya göre vaka sayısında en çok artış ve en çok azalış olan illeri açıkladı. Buna göre Ordu son bir hafta içinde vaka sayısında en çok artış olan illerin başında geliyor.

Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Geçen haftaya göre vaka sayısı 100.000 nüfusta en çok azalan illerimiz; Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay. En çok artış olan illerimiz ise; Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu. Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor" dedi.

Bakanlığın yayımladığı tablolar şöyle: