Üfürükçü hocanın cenazesi Giresun'a Covid'i nasıl üfürdü?

Sıradan yurttaşlar cenazelerini artık camiden kaldırmıyor. Farklı illerde görüştüğümüz belediyelerden aldığımız bilgiye göre, cenazeler gasılhanede hazırlandıktan sonra doğrudan mezarlığa gönderiliyor ve yapılacaksa dini tören orada yapılıyor. Salgın önlemlerinin bir parçası olduğunu öğrendiğimiz bu uygulamanın dışına çıkan görüntülerse bilindiği gibi daha çok bazı ünlü kişilerin cenazelerinde yaşandı.

Görüştüğümüz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü yetkilisi camiden kaldırılmasına izin verilen Kadir Topbaş için Cumhurbaşkanlığı izni alındığını söyledi.

Kalabalık törenle camiden kalkan cenazelerden birisi özellikle çok konuşuldu.

Nuri Genç 24 Ocak günü koronavirüsten öldükten sonra cenazesi son dönem bütün tarikat liderlerine ve AKP'lilere yapıldığı gibi Covid-19 önlemlerinin ve yasaklarının hiçe sayıldığı geniş katılımla gerçekleşti. Covid-19 önlemleri kapsamında camiden cenaze kaldırılması sıradan yurttaşlarımız için imkansız ama bu kural diğer AKP'liler gibi Nuri Genç için hiçe sayıldı.

Genç'in cenazesine katılım ve taziyeler sadece yerel müridlerinden ibaret olmamıştı. Sıradan bir tarikat liderinin aksine Genç'in cenazesine üst düzeyde katılım gösterilirken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da taziye gönderenler arasındaydı.

Ölen sıradan bir yurttaş olduğunda artık camide yapılmayan cenaze namazı Genç sözkonusu olunca farklı bir boyut kazandı. Önce Genç'in cenazesinin stadyumdan kaldırılacağı açıklandı. Sonunda Sarayburnu Camii'de kılınacak namazın ardından kaldırılacağı bildirildi.

Cenazeden bir kare

Karantinada olması gereken Oğlu da katıldı

Covid-19 kurbanı olan Nuri Genç'in cenazesinde oğlu Mürsel Genç'in hazır bulunması dikkat çekti. Oysa Mürsel Genç'in karantinada olması gerekiyordu!

Genç'in cenaze töreninin ardından ildeki koronavirüs vakaları yükselmeye devam etti. Türkiye'de Ordu'dan sonra koronavirüs vakalarında en çok artışa sahip olan Giresun'daki cenaze, gene kalabalık gerçekleşen AKP Giresun Kongresi'nden kısa bir süre önceydi.

Nuri Genç'ten bir 'üfleme' hikâyesi

Cenaze töreni yapılan Nuri Genç'in yaşam öyküsü, bilime ve toplum sağlığına kafa tutulan cenazesiyle oldukça tutarlı. Genç Diyanet tarafından "Emekli Kur’an öğreticisi" olarak anılıyor. Hiçbir zaman resmi olarak vaizlik yapmayan Genç'in yaptığı iş Kuran Kursu öğretmenliği olarak tanımlansa da Giresunlular arasında "üfleyen" bir hoca olarak biliniyor.

Nuri Genç'in "üflemeleri" Bulancaklıların malumu. İnsanların kendilerine "okuyup üflemesi" için başvurduğu Genç'in "üflemeleri" konusunda adını vermek istemeyen bir yurttaşın anlattıkları ilginç. soL'a konuşan bu kişi evlenmek isteyen bir yakınının "Bahtım açılsın Nuri Hoca'ya okutayım" diyerek Nuri Genç'e baş vurduğunu anlatıyor. Evlenmek isteyen bu kişiye Nuri Genç "7 değirmenden göze suyu" toplamasını ve onlarla yıkanmasını öğütlüyor. Ancak "bahtı açılmayan" kadın daha sonra tekrar Nuri Genç'e gidiyor, bu sefer Genç kendisine "Ordu-Giresun sınırını karaya basmadan geçmesini" öğütlüyor. Bu kısmı biraz magazine kaçacak ama merak edilecektir: Konu edilen kişi halen bekar...

'Cinleri vardı' söylentisi

Giresun'da yaygın olan bir diğer rivayet Yeni Akit gibi yayın organlarının "Nuri Genç Hocaefendi" diye hitap ettiği Genç'in "Cinleri olduğu". Genç hakkındaki yaygın inanışa göre, küçükken dere kenarında "Cinler kendisini kaçırmaya çalışmış" ancak bu sırada Kuran'a sarıldığı ve o günden bu yana "Cinleri kullanmakta" olduğu söyleniyor.

Genç'in "üflemeleri" bölge halkınca yaygın bir şekilde biliniyor ancak kendisinin yaşarken muska yazmadığı iddia ediliyor.

Diyanet TV'ye konuşan oğlu İzzet Genç, "Babamın geleni gideni çok" derken Nuri Genç evdeki trafiği şöyle anlatmış:

"Saat 5-8.30'a kadar misafir saatiydi... Biz onları dinleriz, söyleyeceğimiz bir şey varsa söyleriz, gönül hoşluğuyla ayrılır giderler. Bazen bizimle ilgisi hiç olmayan meseleleri getirirler, hukuki meseleleri getirirler. Biz bizimle ilgisi olmayanları hukuk alanına gönderiyoruz, yardım etmemiz gerekenlereyse yardım ediyoruz."

Bunlar da emekli Müftülük Şefi Celalettin Şahin'in Genç hakkında söyledikleri:

"Hocamın telefonu susmaz, sabah saat 9'da açılır akşam saat 9'da kapanır... Hocama kim hangi şekilde telefon ederse cevabını verir. Hem dünyevi hem uhrevi sorular olur hocama; bekeri münasebetle ilgili olur, toplumsal olur. Hocam hepsine cevap verir, elinden geldiği kadarıyla da çözümlemeye çalışır"

Erdoğan'dan sessiz sedasız ziyaret

Genç, üst düzey devlet kademesinden bağlarıyla da biliniyor. Genç'in kendisi Diyanet Vakfı Yönetim Kurulu içerisinde yer alırken cenazesindeki protokol içerisinde AKP'li Numan Kurtulmuş da bulunuyordu.

Giresunlu "üfleyen" Hoca'nın en üst düzey görüşmesiyse 2014'te (o zaman Başbakan olan) Recep Tayyip Erdoğan'la. Erdoğan 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öncesinde düzenlediği Giresun mitinginin ardından Nuri Genç'le basına kapalı özel bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşme öncesinde ve sırasında kamuoyuna bir bilgi verilmedi ve Giresun Belediye Binası içinde gerçekleşen görüşmenin detayları gizli kalmaya devam etti.

Bu sefer magazin sayılmayacaktır, merak edilen görüşmede üfürükçü hoca Genç'in seçimler öncesinde Erdoğan'a da üfürmüş olabileceğini, görüşmenin bu amaçla yapılmış olduğunu düşünen çok.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Nuri Genç

Diyanet eliyle 'yakılan kitaplar' anlatısı

1930 doğumlu olan Genç, Diyanet TV'nin "Bir Asır Bir Çınar" adlı programında kendi çocukluğunu şöyle anlatıyor:

"O zaman Kur'an okumak, Allahu Ekber ezan okumak, hacca gitmek yasaktı. Gizli okuyoruz. Alfabe cüzünü bulamıyoruz Kur'an-ı Kerim bulamıyoruz... Bazılarından duymuşuz kitaplar yakıldı, biz onu görmedik, ama yasak olduğunu, kitapların toprağa gömüldüğünü biliyoruz"

Nuri Genç'in siyasal konumu

Nuri Genç'in hoca kimliği ve kişisel bağlantıları AKP döneminden çok öncesine dayanıyor. O dönemlerde yerel televizyonlardan Altaş Tv'de sürekli programlara katılıyor.

1950'lerde "hocalığa" başlayan Nuri Genç, AKP iktidara gelene kadar açık bir şekilde siyasi görüşlerini ortaya koymamış, belirli bir partiye işaret etmemiş. Öte yandan 2000'li yıllarla beraber açık AKP savunusuna başlayarak siyasal söylemlerde bulunan Genç, 80 öncesinde daha aktif olarak hocalık yapıyordu.

Bulancak'ta ve Ordu'da milletvekillerinin ve belediye başkanlarının kendisinin eski öğrencileri ve müritleri arasından çıktığı bilinen Genç, aynı zamanda Altaş İnşaat'ın ve ona bağlı ticari işletmelerin kendisine danıştığı bir merci olarak da biliniyor.

Genç aynı zamanda Özbekistan, Tacikistan, Azerbaycan gibi eski Sovyet ülkelerine de seyahatler düzenlemiş.

Oğullarından Yusuf Genç Giresun İl Müftü Yardımcısı görevindeyken diğer oğlu Mürsel Genç AKP Bulancak İl Genel Meclis Üyesi. Mürsel Genç, Boğaziçi öğrencilerini hedef aldığı sosyal medya paylaşımlarında öğrencilerin katledilmesi için çağrıda bulunuyor.