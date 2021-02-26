soL Mikrofon bu hafta halka Covid-19 kısıtlamaları hakkındaki görüşlerini soruyor: "Halka her şey yasakken AKP'nin kongreler yapmasına ne diyorsunuz?"
soL TV'de yayında:
Yavuz Karamahmutoğlu
Patronların Ensesindeyiz
Patronların Ensesindeyiz
soL Mikrofon halka her şey yasakken yapılan AKP kongrelerini soruyor
soL Mikrofon bu hafta halka Covid-19 kısıtlamalarını ve AKP kongrelerini soruyor.
Haber Merkezi
soL Mikrofon bu hafta halka Covid-19 kısıtlamaları hakkındaki görüşlerini soruyor: "Halka her şey yasakken AKP'nin kongreler yapmasına ne diyorsunuz?"
soL TV'de yayında: