soL Mikrofon halka her şey yasakken yapılan AKP kongrelerini soruyor

soL Mikrofon bu hafta halka Covid-19 kısıtlamalarını ve AKP kongrelerini soruyor.

Haber Merkezi

soL Mikrofon bu hafta halka Covid-19 kısıtlamaları hakkındaki görüşlerini soruyor: "Halka her şey yasakken AKP'nin kongreler yapmasına ne diyorsunuz?"

soL TV'de yayında:

Haber

AKP'den davullu zurnalı parti kongresi