TÜİK işsizliği düşürdü

TÜİK'e göre işsizlik oranı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 0,8 puanlık azalışla yüzde 13,2'ye geriledi.

Yine TÜİK'e göre, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,3 puanlık azalışla yüzde 26,1, istihdam oranı ise 3,3 puan azalarak yüzde 31,1 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 5,4 puanlık azalışla yüzde 42,1 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,3 puanlık artışla yüzde 30,4 seviyesinde gerçekleşti.

Gerçek oranlar ne?

TÜİK'in açıkladığı bu resmi oranlara karşın, yapılan araştırmalara göre gerçek işsizlik oranı yüzde 30'lara yaklaşmış durumda.

TÜİK'in verdiği rakamlar iş bulmaktan ümidi kesenleri, iş aramayanları kapsamadığından gerçek işsizlik rakamlarını vermiyor.

Geçtiğimiz ay soL'da yer verdiğimiz gerçek işsizlik oranı tam yüzde 27,3 olmuştu.