Gerçek işsizlik TÜİK'in açıkladığının iki katı: Yüzde 27,3

TÜİK'in hesaplamalarına göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 369 bin kişi azalarak 4 milyon 227 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,5 puanlık azalış ile %13,4 seviyesinde gerçekleşti.

Ancak TÜİK'in verdiği rakamlar iş bulmaktan ümidi kesenleri, iş aramayanları kapsamadığından gerçek işsizlik rakamlarını vermiyor.

Oysa TÜİK'in işsiz olarak kabul etmediği, iş bulmaktan ümidini kesenlerin sayısı Temmuz'da 1 milyon 335 bin kişiye çıktı. Bu bir yıl öncesine göre iş bulmaktan ümidini kesenlerin sayısının ikiye katlandığını gösteriyor.

Öte yandan fiilen işsiz olan ancak çeşitli nedenlerle iş aramadığını söyleyenlerin sayısı Temmuz'da 2 milyon 886 bine yükseldi.

Bu iki kesimi içeren, çalışmaya hazır olup iş aramayanların sayısı ise son bir yılda 1,8 milyon kişi artarak 4 milyon 201 bine çıktı.

TÜİK'in işsizden saymadığı bu kesimlerin dahil edildiği geniş tanımlı işsizlik hesaplamasına göre, Temmuz ayında gerçek işsizlik yüzde 27,3 düzeyine yükseldi. Bir önceki yıl bu oran yüzde 20,7 idi.

Geniş tanımlı işsizlerin sayısı, bir yılda 2,4 milyon kişi artarak 9 milyon 770 bin kişiye ulaştı.

Kadınlarda geniş işsizlik, pandemi döneminde ulaştığı yüksek seviyeyi koruyor. Kadınlarda gerçek işsizlik, yüzde 34,9'a ulaştı.