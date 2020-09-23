TRT Spor, Ersin Düzen’in maaşını açıkladı

Stadyum programı moderatörü Ersin Düzen’in Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) da maaş aldığının gündeme gelmesinin ardından TRT bir açıklama yaptı.

TRT Spor’dan yapılan açıklamada “Ersin Düzen’e yani yayın döneminde yapılan yüzde 10 artışla aylık 27500 TL hizmet bedeli ödenmektedir. Ersin Düzen’e belirtilen bu ücret dışında başka bir ödeme yapılmamaktadır” denildi.

NTV’de yayınlanan Yüzde Yüz Futbol adlı programda Rıdvan Dilmen’in yaptığı açıklamalar sonrasında yaşanan tartışmaları yorumlayan Fatih Altaylı, TRT’de yayınlanan Stadyum programının moderatörü Ersin Düzen’in aldığı maaş hakkında sosyal medyada gündeme gelen iddiaları dile getirmiş, Düzen'in TFF'den de maaş aldığını açıklamıştı.

Ersin Düzen, dönem dönem hem Cumhurbaşkanlığı hem de AKP'nin spor etkinliklerinde sunuculuk görevini sürdürüyor.

Üç yıl önce program başına 34 bin 370 lira aldığı açıklanmıştı

CHP İzmir milletvekili Atila Sertel, Ersin Düzen'in şirketinin TRT stüdyolarını ve kameramanlarını kullanarak ve yanına üç eski futbolcuyu alarak gerçekleştirdiği Stadyum programı için aldığı ücreti üç yıl önce TRT'nin açıkladığını, Hüseyin Ersin Düzen’in verilen listede program başına 34 bin 370 lira aldığının yazılı olduğunu hatırlatmıştı.

Sertel konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda şunları kaydetmişti:

"1- Ersin Düzen’in Şirketi’nin TRT stüdyolarını ve kameramanlarını kullanarak ve yanına üç eski futbolcuyu alarak gerçekleştirdiği Stadyum programı için aldığı ücreti üç yıl önce TRT açıklamıştı.

Hüseyin Ersin Düzen i’in verilen listede program başına 34 bin 370 lira aldığı yazılı.

2- Ersin Düzen, haftada iki kez yaptığı programı üçe çıkardı. Böylece haftada 103 bin 100 TL fatura keserek parayı dış yapım olarak TRT’den tahsil etti. Bunu aylık olarak hesapladığınızda 412 bin 440 TL rakam ortaya çıkıyor.

3- TRT’nin bize yaptığı açıklamayı kamuoyu İle paylaştığımda Ersin Düzen beni mahkemeye vereceğini söylemiş ve Twitter üzerinden tehdit etmişti. Üç yıldır mahkeme zaptını bekliyorum ama malum Türk Adaleti ağır çalışıyor(!) Hakim huzuruna çıksak gerçekler ortaya çıkacak.

4- Ersin Düzen, bu paranın elbette hepsine el koymuyor. Yanında ki üç eski futbolcu, yeni yorumculara da dağıtıyor.

Kimi duyuma göre, onlara ayda ortalama 30’şar bin, kimine göre 15’er bin lira verdiği söyleniyor.

Bu rakamın onlar için çok az olduğu bir gerçek.

5- Zamanında milletvekili iken, özel iş yapması yasak olmasına rağmen Recep Tayyip Erdoğan’ın özel İzni ile TRT’de spor yorumu yapan FETÖ kaçağı Hakan Şükür’e 1 milyon lira civarında ücret tahsis edilmişti.

Düzen’in yorumcuları ona göre daha az ücret alıyor.

Şimdilik bu kadar.