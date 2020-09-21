Rıdvan Dilmen iddialara yanıt verdi: Hazırlansınlar, açıklayacağım 

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, dün akşam NTV’de katıldığı programda kendisine ‘şeytan’ yakıştırmasında bulunanlara tepki gösterdi. Rıdvan Dilmen, bu akşam TV’de önemli açıklamalar yapacağını da duyurdu.

MHK'yı kendi atadığı iddialarına çok sert şekilde yanıt veren Rıdvan Dilmen, NTV'de ekrana gelen %100 Futbol programında sert konuştu.

'Logoya güvenip yayın yapmayın'

"A Spor'da sabah akşam ulan Göksel falan.. Serhat Bey siz de bir dur deyin, bir dakika deyin, ne oluyor deyin! Tahkim Kurulu Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın avukatı olamaz. Ve deyin ki, Nihat Özdemir'e, kardeşim sen daha hala niye değiştiremiyorsun? Ben çok güçlüyüm ya, on tane MHK Başkanı geldi, Fenerbahçe şampiyon olmadı, ben yapacak mıyım? O zaman neden getirememişim çok gücüm varsa?" diyen Rıdvan Dilmen, "Logoya güvenip yapmayın, beni hiç kimse ilgilendirmez, ne Serhat Bey ilgilendirir, ne A Spor, ne ATV ilgilendirir. Ben ne Pelikan anlarım, ne demek olduğunu da bilmem, yandaş falan anlamam. Siyaset de konuşmuyorum, ben yandaş falan da değilim. Sayın Cumhurbaşkanının hayranı olan birisiyim" dedi.

'Yarın akşam hazırlansınlar, kimin terör örgütü liderleriyle olduğunu açıklayacağım'

“Bana oyun sahasındaki oyunumdan ötürü ‘Şeytan’ dendi. Benim şahsiyetime karşı kimse şeytan diyemez.

Türk futbolunu dizayn etmeye çalışanlar yarın akşam hazırlansınlar, kimin vatansever olduğunu, kimin terör örgütü liderleriyle beraber olduğunu yarın akşam açıklayacağım.

Ben taraflıyım, ben Fenerbahçeliyim ama gördüğümü de söylerim.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde olmayacak kadar hakemler konuşulacak, neler yaptılar, herkes hakem konuşuyor. Bununla ilgili de belgeleri ile bazı şeyler konuşacağım.”