Turkuvaz Medya Grubu: Rıdvan Dilmen kamuoyu önünde özür dilemelidir

Turkuvaz Medya Grubu tarafından yapılan yazılı açıklamada NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'e tepki gösterildi. Rıdvan Dilmen dün akşam NTV kanalında açıklamalarda bulunmuştu. Turkuvaz Medya Grubu'nun başkanvekilliğini Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ağabeyi Serhat Albayrak yapıyor.

"Turkuvaz Medya Grubu, yerli ve milli değerlere bağlılığı ilke edinmiş, bağımsız Türkiye hedefine inanmış, doğru bildiği değerlerden asla taviz vermeyen bir yayın topluluğudur" denen açıklama, şöyle devam etti: