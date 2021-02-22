'TKP 2023 için çağrıyor'

Haftalık siyasi dergi Boyun Eğme’nin 253. sayısı “TKP 2023 İçin Çağırıyor” manşetiyle yarın okuyucuyla buluşuyor. Derginin bu haftaki sayısı, TKP’nin geçtiğimiz hafta yaptığı mücadele çağrısına ayrıldı. Çağrısının destekçilerinden Dayanışma Meclisi Üyeleri Akademisyen Fatih Yaşlı ve Gazeteci Mustafa Kemal Erdemol, emekçiler, kadınlar ve gençler bu çağrının ne anlama geldiğini ve neden desteklerini Boyun Eğme Dergisi’ne anlattılar.

Savaş tehlikesi artıyor

Geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyinde yürüttüğü operasyon ve 13 yurttaşın katledilmesi, savaş ortamının ülkemiz açısından yeni bir yansımasını yaratmış oldu. Barışın hem Türkiye hem de dünya için neden yaşamsal olduğunu ve kalıcı barışın nasıl gerçekleşebileceğini TKP Parti Merkez Konseyi üyesi Aydemir Güler ve Türkiye Barış Komitesi adına Murad Akad, Boyun Eğme okurları için değerlendirdi.

Birlikte üretmek, birlikte mücadele etmek

Boyun Eğme Dergisi, bu hafta okurlarını Ankara’nın eski semtlerinden birinin tepesinde kurulmuş bir emekçi mahallesi olan İlker Mahallesi’ne götürüyor. İlker Semt Evi’nin mahalleye nasıl tutunduğundan pandemi boyunca hayat pahalılığına karşı ördüğü dayanışmaya uzanan mücadele öyküsü, bu hafta Boyun Eğme sayfalarında.

Belediye işçileri birlik oldu

Bu haftaki sayının Emek-Sermaye sayfaları ülkenin en büyük on beş şirketinden biri olmasına rağmen, az kişiye çok iş yaptıran A101 işçilerinin yaşadığı sorunlarla açılıyor. Boğazda bulunan sayısız yalılarını saklamaktan çekinmeyen sermayedarların yüzdükleri denizin bolluğunuysa, binbir çeşit baskıyla ve açlık sınırında ücretlerle çalıştırılan Carrefoursa işçileri anlatıyor. İşçilerin sekiz aylık mücadelesine rağmen sendikanın uzlaşmacı tutumu yüzünden işçilerin iradesi hilafına sonuçlanan Kadıköy Grevi’nin gerçek hikayesi, ve bu hikayenin Maltepe Belediyesi’ndeki yankıları da bu hafta Boyun Eğme’de.

Boyun Eğme dergisini mahallenizdeki semt evlerinden, TKP bürolarından, NHKM’lerden ve kitabevlerinden edinebilirsiniz.