'2023'e yeni cepheyle çağrısı tüm ülkeye yayılacak'

Türkiye Komünist Partisi, 2023 için yaptığı cephe çağrısı sonrası ülke genelinde bu kapsamda toplantılar yapmaya, çağrıyı içeren broşürü yaygın olarak tüm ülke çapında dağıtmaya hazırlanıyor.
"AKP’ye neden karşıyız?", "Millet İttifakı neden çözüm değil?", "2023 için neden hazırlanmalıyız?" gibi sorulara yanıtlar içeren bir broşürü hafta başında kamuoyunun ilgisine sunan TKP, şimdi bu broşürü sokak sokak, fabrika fabrika dağıtmaya, kent merkezilerinde broşürü halka ulaştırmaya ve yine bu çerçevede ülke genelinde birçok noktada toplantılar düzenlemeye başlıyor.
300 bin broşür hazır
TKP yetkilileri kısa süre içinde tamamlanan basımıyla ülke genelinde başlangıç olarak 300 bin broşürün dağıtıma çıkarılacağını bildirdi.
AKP ve Millet İttifakı seçenekleri dışında başka bir cephe öneren ve bu cephenin en önemli kırmızı çizgilerini ilan eden broşürde şu maddeler sıralanıyordu:
- Düzen partilerinden ve düzen siyasetinden mutlak kopuşu savunmalı,
- Halkın örgütlü mücadelesinin her şeyin üstünde olduğu gerçeğinden hareketle seçimle sınırlanmış bir siyaset anlayışını reddetmeli,
- Yabancı devletler, cemaatler ve onunla bağlantılı unsurlarla demokrasi ve özgürlük arayışı içinde olmayacağını açıkça ilan etmeli,
- Emperyalist savaşlara, uluslararası tekellerin kanlı hesaplaşmalarına, yeni Osmanlıcı dış politika pratiklerine tavır almalı,
- Yoksullaşma ve ağır sömürü koşullarına karşı öfke biriktiren ve fakat bu öfkeyi eyleme ve örgütlülüğe dökmesi, hakkını araması, sesini çıkarması engellenen emekçi yığınlarının temsilciliğini üstlenmeli, emekçi halkın sorun ve isteklerinin siyasetin gündemine birinci sıradan girmesini sağlamalı,
- Aslında birbirini tamamlayan, aynı madalyonun iki farklı yüzü olan liberalizm ve milliyetçiliğin her türü ile hesaplaşmayı kendine görev edinmelidir.