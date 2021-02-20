'2023'e yeni cepheyle çağrısı tüm ülkeye yayılacak'

Türkiye Komünist Partisi, 2023 için yaptığı cephe çağrısı sonrası ülke genelinde bu kapsamda toplantılar yapmaya, çağrıyı içeren broşürü yaygın olarak tüm ülke çapında dağıtmaya hazırlanıyor.

"AKP’ye neden karşıyız?", "Millet İttifakı neden çözüm değil?", "2023 için neden hazırlanmalıyız?" gibi sorulara yanıtlar içeren bir broşürü hafta başında kamuoyunun ilgisine sunan TKP, şimdi bu broşürü sokak sokak, fabrika fabrika dağıtmaya, kent merkezilerinde broşürü halka ulaştırmaya ve yine bu çerçevede ülke genelinde birçok noktada toplantılar düzenlemeye başlıyor.

300 bin broşür hazır

TKP yetkilileri kısa süre içinde tamamlanan basımıyla ülke genelinde başlangıç olarak 300 bin broşürün dağıtıma çıkarılacağını bildirdi.

AKP ve Millet İttifakı seçenekleri dışında başka bir cephe öneren ve bu cephenin en önemli kırmızı çizgilerini ilan eden broşürde şu maddeler sıralanıyordu: