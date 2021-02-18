Kadıköy'de belediyenin maaş yalanına işçiler tepkili: Grevimize devam ediyoruz

Kadıköy Belediyesi'nde işçilerin direnişi sürerken, Kadıköy Belediyesi, Genel İş Sendikası Genel Merkezi ile toplu sözleşme imzaladı.

İmzalanan sözleşmeyi duyuran Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, en düşük işçi ücretinin sosyal yardımlar ve ikramiyeler hariç 5 bin 250 lira olduğunu iddia etti.

İşçiler bu ifadenin doğruluk payı olmadığına işaret ederken, sendika genel merkezinin kendi şubelerinin ve işçilerin iradesi dışında attığı adımı kabul etmediklerini, greve devam edeceklerini dile getiriyor.

Kadıköy Belediyesi'nde dış temizlik iş yeri temsilcisi olan bir işçi, gelinen durum ve maaş iddialarına ilişkin soL'a konuştu: