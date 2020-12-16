'Sakin ol champ... Bu saat sadece 3 milyon 145 lira...'

Salgın günlerinde emekçiler büyük bir krizle mücadele etmeye çalışırken patronların keyfi yerinde.

Salgın sırasında net kârını yüzde 69 arttıran 'Sabancı Ailesi'nin üyelerinden Hacı Sabancı, ünlü bir markanın sadece 700 adet ürettiği saatlerden birini satın aldığı haberiyle gündeme geldi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Hacı Sabancı'nın bu özel tasarım için 400 bin dolar yani yaklaşık 3 milyon 145 bin lira ödediği öğrenildi.

'Sakin ol champ' mesajıyla gündem olmuştu

Hacı Sabancı daha önce de sokağa çıkma yasağı sırasında Boğaz manzaralı evinden paylaştığı fotoğraf ve "Sakin ol champ" mesajıyla gündem olmuştu.