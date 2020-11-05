Sabancı pandemide net kârını yüzde 69 artırdı!

Sabancı Holding, 2020 yılının üçüncü çeyrek dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Geçen yılın aynı dönemine göre bu yılın üçüncü çeyreğinde net kârını yüzde 69 artıran Sabancı Holding, bu yılın 9 aylık dönemi itibarıyla toplamda 3.8 milyar TL kâr rakamına ulaştı. Yine üçüncü çeyrek itibarıyla konsolide satışlar ise yüzde 4 artışla 15,2 milyar TL’ye yükseldi.

Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, tabloya ilişkin şöyle konuştu:

Pandemi, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de iş yapış şekillerini etkilemeyi sürdürüyor. Bu açıdan bakıldığında elde ettiğimiz finansal sonuçlar, geçmiş dönemlerde attığımız adımların ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Pandemi sürecinin yükselişe geçtiği dönem olan ikinci çeyrekte, sağlam mali yapı, dengeli iş kolları ve düşen borçluluk oranlarının avantajıyla olumlu sonuçlar elde etmiştik. Üçüncü çeyrekte ise, yine dengeli iş kollarımız sayesinde özellikle yurtiçinde hızlanan ekonomiyle finansal performansımızı daha da ileri taşıdık.