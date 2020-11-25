İşçiler salgınla boğuşuyor, Güler Sabancı sadece 'karakaçana' imtiyaz tanıyor

Salgın iş yerlerinde emekçileri vurmaya devam ederken, patronlar "izole" hayatlarında kâr açıklamayı sürdürüyor.

Pandemi döneminde net kârını yüzde 69 artıran Sabancı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı'nın, salgın günlerini Ayvalık-Hakkıbey Yarımadası’ndaki 500 dönümlük bir arazi içinde bulunan çiftliğinde geçirdiği ortaya çıktı.

Hürriyet Kelebek'te yer alan habere göre, Halis Komili, Cem Boyner, Rahmi Koç, Tuncay Özilhan, Suzan Sabancı Dinçer ve Muhtar Kent gibi patronların da evinin olduğu bölgede, "Güler Hanım, pandemi nedeniyle izole bir yaşam sürüyor, kimseyle görüşmüyor."

Yine habere göre, "Pandemi nedeniyle tüm kuralları harfiyen yerine getiren Güler Hanım, yalnızca yarımadanın sevimli karakaçan eşeğine imtiyaz tanıyor..."

İşçiler ise salgın günlerinde alınan yetersiz önlemler nedeniyle salgına yakalanmaya, hayatlarını kaybetmeye devam ediyor.