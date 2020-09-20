Rusya ve Suriye hava kuvvetlerinden İdlib'de cihatçı mevzilere taarruz

Rusya Hava Kuvvetleri bugün İdlib'de Suriye Hava Kuvvetleri tarafından başlatılan taarruza katıldı ve savaş uçakları Hurras ed-Din grubunun mevzileri üzerine birkaç saldırı düzenledi.

Al Masdar'ın haberine göre, Rusya Hava Kuvvetleri Pazar günü İdlib kırsalındaki taarruza katılarak bölgedeki HTŞ ve El Kaide alt hizbi Tanzim Hurras ed-Din adlı cihatçı grubun karargahını vurdu.

Suriye Hava Kuvvetleri saldırıların çoğunu gerçekleştirirken, Rus savaş uçakları öncelikle El Kaide bağlantılı grup tarafından İdlib kırsalında kullanılan komuta merkezlerine odaklandı.

Rusya Hava Kuvvetleri'nin bugünkü saldırısı, bu yılın Mart ayından bu yana Suriye'nin kuzeybatısındaki en büyük saldırının duyurulmasından birkaç gün sonra gerçekleşti.

İdlib'de gerginliğin arttığı bir dönemde gerçekleşen taarruzdan birkaç gün önce Rusya ve Türkiye askeri liderleri arasında yapılan toplantı bir dizi konuda anlaşmazlıkla sonuçlanmıştı.