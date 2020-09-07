Rusya'dan Suriye hükümetine üst düzey ziyaret: Yaptırımlar ve siyasi süreç görüşüldü

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad bugün Şam'da, Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov başkanlığındaki Rus heyeti kabul etti. Heyette ülkeyi en son 2012'de ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da yer aldı.

Esad görüşmenin başında yaptığı açıklamada, Suriye'ye yatırım yapan Rus şirketlere yönelik yaptırımlarla ilgili sorunu çözme konusunda ilerleme kaydettiklerini dile getirdi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre Esad, Rus heyetle görüşmesinde Suriye'nin "ülkedeki güvenlik ve istikrarın sağlanması için terörle mücadelesiyle uyumlu olarak izlediği siyasi süreçte de esnekliğini koruduğunu" söyledi.

Görüşmede iki ülke arasında imzalanan ekonomi anlaşmalarının ve Suriye'ye yönelik yaptırımların olumsuz sonuçlarını hafifletme yollarının ele alındığı belirtildi.

Lavrov da yaptığı açıklamada "Suriye'nin, ülkeyi yok etmeyi amaçlayan uluslararası terör ve onu destekleyen dış güçlere karşı Rusya'nın kararlı desteğiyle zafer kazandığını" söyledi.

'Rus-Türk mutabakatları sayesinde Suriye'nin İdlib'de kontrol ettiği topraklar arttı'

Lavrov, görüşmelerin ardından, Dışişleri Bakanı Velid Muallim'le kameralar karşısına geçti.

Lavrov, "Suriye hükümetinin, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde kontrol ettiği topraklar, Rus-Türk mutabakatlarının imzalandığı andan itibaren önemli oranda arttı" dedi.

Lavrov, "Rusya ve Türkiye'nin çaba sarf ettiği en önemli alanın İdlib gerilimi azaltma bölgesi olduğunu ve bununla ilgili somut, son derece net mutabakatlar, ayrıca ılımlı muhalifler ile teröristlerin ayrılmasına, M4 karayolunun özgürleştirilmesine, bu karayolu boyunca güvenlik koridoru oluşturulmasına yönelik görev dağılımı bulunduğunu" belirtti. Lavrov, "Tüm bunlar yavaşça ancak kararlı bir şekilde yerine getirilecek. Bu çalışmaların sonuna kadar süreceğini beklemek için tüm gerekçeler mevcut" ifadelerini kullandı.

Lavrov, "Suriye'nin egemenliği konusuna gelirsek, Astana formatındaki istisnasız tüm belgelerde, Rus-Türk mutabakatlarında Rusya ve Türkiye'nin Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstereceği ve ayrılıkçı eğilimleri teşvik etmeyeceği yazıyor. Tüm çözüm süreci tamamlandığında bu hedefa ulaşılacak" diye devam etti.

Libya'da 'acil ateşkes' çağrısı

Öte yandan Lavrov, Libya'da acil ateşkes yapılması için taraflara çağrıda bulundu.

Lavrov, Moskova'nın ülkede çatışmaların diyalog yoluyla çözülmesi taraftarı olduğunu söyledi.