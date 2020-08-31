Ankara’dan Moskova’ya 'Suriye Demokratik Konseyi ziyareti' tepkisi

Moskova’da Suriye Demokratik Konseyi heyetinin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinin ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı.

Açıklamada "Terör örgütü PKK/YPG güdümündeki sözde ‘Suriye Demokratik Konseyi’ unsurlarından oluşan bir grubun Rusya Federasyonu’na davet edilmesini ve Rus resmî makamları tarafından üst düzeyde kabul edilmesini kaygıyla karşılıyoruz” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele etme ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün yanı sıra komşu ülkelerin milli güvenliğine de halel getirecek ayrılıkçı gündemlere karşı durma, Astana formatında bugüne dek düzenlenen yüksek düzeyli toplantılar sonunda yapılan ortak açıklamalarda kayıt altına alınan ortak bir taahhüttür. Nitekim, Astana garantörlerinin son olarak 25 Ağustos 2020 tarihinde Cenevre’de yaptıkları toplantı sonucu yapılan ortak açıklamada da gayrimeşru oluşumların bölücü gündemlerine karşı ortak tutum beyan edilmiştir.

Rusya Federasyonu’ndan, Astana ruhuna ve Astana formatındaki toplantılarda yapılan taahhütlere uygun olarak hareket etmesini ve terör örgütü PKK/YPG iltisaklı oluşumların gündemine hizmet edecek adımlardan kaçınmasını bekliyoruz.

Bu konudaki tepkimiz, siyasi istişareler için Moskova’yı ziyaret etmekte olan Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sayın Sedat Önal başkanlığındaki heyetimiz tarafından da Rus makamlarına aktarılacaktır.”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’da Suriye Demokratik Konseyi Eş Başkanı İlham Ahmed ile Suriye Değişim ve Kurtuluş Cephesi lideri (Hakın İradesi Partisi Başkanı) Kadri Cemal ile görüşmüştü.

TASS’ın haberine göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov görüşmede ülkesinin Suriye içi diyaloğa katkıda bulunmaya hazır olduğunu söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada Lavrov’un İlham Ahmed ve Kadri Cemil ile BMGK’nin 2254 sayılı kararı temelinde Suriyeliler arası anlaşmaya varılmasına ilişkin konuları ele aldığı belirtildi.

Haberde Suriye muhalefeti üyelerinin de Lavrov’u Moskova’daki müzakerelerin sonucu olarak Suriye Demokratik Konseyi ile Halkın İradesi Partisi arasında imzalanan mutabakat anlaşması hakkında bilgilendirdiği ifade edildi.