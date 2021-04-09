Rusya: Türkiye'nin Montrö Antlaşması'na sorumlu bir yaklaşıma sahip olmasını bekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova bugün yaptığı açıklamada, "bir alternatifi bulunmayan" Montrö Sözleşmesi'ne Ankara'nın sorumlu bir yaklaşım sergilemesini beklediklerini söyledi.

Rusya'nın Montrö Sözleşmesi'ne taraf olduğunu hatırlattan Zaharova şöyle konuştu:

"Anlaşmada herhangi bir revizyon girişimi ülkemizin çıkarlarını etkileyecektir. Bu sözleşmeyi Karadeniz havzasında istikrar ve güvenliğin, özellikle de savaş gemileri trafiğinin kilit faktörü olarak görüyoruz... Montrö Sözleşmesi temelinde oluşturulan uluslararası hukuk rejimine alternatif göremiyoruz."

İlgili tüm devletlerin, bunun uygulanmasında sorumlu bir yaklaşım sergilemelerini beklediklerini söyleyen Zaharova "Ve elbette, Türkiye bunda özel bir rol oynuyor." dedi.

Erdoğan'ın 'Montrö' açıklamaları

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli amirallerin bildirisi ve imzacıların gözaltına alınmasının ardından geçtiğimiz günlerde Montrö'ye dair "daha iyisi için imkan bulana kadar bu sözleşmeye bağlılığımızı sürdürüyoruz." demişti.

"İmzalandığı tarihten bu yana boğazlarda bu sözleşmeye uygun olmayan pek çok tartışmalı durumla karşılaştık." diyen Erdoğan şunları söylemişti:

"Montrö Sözleşmesi'nden çıkmayla ilgili halihazırda ne bir çalışmamız ne de böyle bir niyetimiz vardır. Ama gelecekte bu ihtiyaç ortaya çıkarsa, ülkemizi daha iyisine kavuşturmak üzere her sözleşmeyi gözden geçirmekten de çekinmeyiz."