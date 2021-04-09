ABD iki savaş gemisini haftaya Karadeniz’e gönderiyor

ABD Karadeniz'e göndericeği 2 savaş gemisi için Türkiye’ye bildirim yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, “Tarafımıza Montrö Sözleşmesine Uygun olarak 2 ABD savaş gemisinin Karadeniz’e çıkacaklarına dair 15 gün önceden Diplomatik kanallardan bildirim yapıldı. Gemiler 4 Mayıs’a kadar Karadeniz’de kalacaklar.” ifadelerini kullandı.

Dün ABD basını Pentagon’un Karadeniz’e savaş gemisini gönderebileceğini duyurmuştu. CNN'e konuşan bir Pentagon yetkilisi ABD'nin "Ukrayna'ya destek gösterisi" olarak Karadeniz'e savaş gemileri göndermeyi düşündüğünü söylemişti.

Yetkili "Moskova'ya ABD'nin yakından izlediğine dair özel bir mesaj göndermek" istediklerini ifade etmişti.

Söz konusu adım Ukrayna'nın Donbas ve Kırım'ı ele geçirmeye yönelik açıklamaları ve Rusya'nın sınıra yığınak yapması iddialarını takiben geldi.

ABD Donanması'nın 6. Filosu Karadeniz'de hali hazırda rutin olarak faaliyet gösteriyor.

Geçtiğimiz hafta Ukrayna en üst düzey ABD ve NATO görevlilerinin trafiğine tanık oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price bu hafta yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna sınırları ve işgal altındaki Kırım'daki askeri hareketleri hakkında yayılan güvenilir raporlar da dahil olmak üzere, Doğu Ukrayna'da son zamanlarda artan Rus saldırılarından endişe duyuyoruz." dedi.

Pentagon sözcüsü John Kirby, bu hafta yaptığı açıklamada, "Minsk Anlaşmasına tüm tarafların uymasının" ve "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine Rusya tarafından saygı gösterilmesinin" önemli olduğunu söyledi.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkenin tüm askeri bölgelerinde savaşa hazırlık durumu denetimlerinin başlatıldığını açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov'sa Rusya’nın kimseye karşı bir tehdit oluşturmadığını söyledi ve “Ancak elbette ABD dahil kimsenin bizi tehdit etmesine, bize herhangi bir şeyi dayatmasına ve çıkarlarımıza tecavüz etmesine izin vermeyiz” diye ekledi.

ABD bölgeye silah yığınağı yapıyor

Geçtiğimiz haftasonu, Donbas'ta bildirilen çatışmalar ve Ukrayna sınırı yakınlarında Rus askerlerinin yığınak yaptığı iddialarının ortasında, Kiev'in diplomatlarından biri olası bir çatışmaya hazırlanmak için NATO'yla birlikte çalışacağını iddia etti.

Üçlü Temas Grubu Ukrayna Sözcüsü Aleksey Arestoviç, "DefenderEurope 2021 adıyla geniş çaplı bir NATO tatbikatı başladı" dedi ve "Bu, temelde Avrupa'yı Savunma anlamına geliyor" diye ekledi. Tatbikatların “Baltık sularından Karadeniz'e, açıkça söylemek gerekirse, Rusya ile silahlı çatışmaya” odaklanacağını da söyledi.

DefenderEurope 2021'in bir parçası olarak Avrupa, 21. yüzyılın başından bu yana ABD kuvvetlerinin bölgede en büyük konuşlandırılmasını görecek. NATO üyesi ülkelerden ve Ukrayna gibi üye olmayanlardan oluşan 17 bin kişilik bir birlik ile birlikte yaklaşık 20 bin ABD askeri katılacak.