Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova: Belarus'ta 33 Rusun tutuklanması üçüncü bir ülkenin provokasyonu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Belarus'ta 33 Rus vatandaşının tutuklanmasının üçüncü bir devletin dikkatle tasarlanmış bir provokasyonu olduğunu söyledi.

Zaharova, "Belarus'ta gözaltına alınan 33 Rus vatandaşıyla ilgili hikaye en az bir haftadır bilgi kirliliği yaratıyor. Olay neredeyse komşu ülkemizi istikrarsızlaştırmak için özel olarak eğitilmiş bazı kişilerin konuşlandırılması için bir Rus operasyonu olarak sunuldu. Ve ne oldu? Şimdi gerçeklere dayalı olarak üçüncü bir ülkenin provokasyonu olduğu ortada." dedi.

Rusya Dışişleri Sözcüsü, "Bir haftadan fazla bir süredir bu bir konuşma başlığı oldu, makaleler yazılıyor, sonuçlar çıkarılıyor, geleceğe dair bir bakış açısı şekillendiriliyor" dedi.

Zaharova, Beyaz Rusya'da gözaltına alınan Rus vatandaşlarının durumunun seçim amacıyla kullanılmasının kabul edilemez olduğunu da kaydetti.

Rus diplomat, "Bu insanların suçu kanıtlanmadı. Bu kişilerin seçimlere yönelik belirli amaçlar veya çıkarlar için kullanılması kabul edilemez." dedi.

Rus basını: Olay Ukrayna provokasyonu

Rus istihbarat teşkilatlarından bir kaynağa atıfta bulunan Rusya menşeli Komsomolskaya Pravda gazetesi Cuma günü, Temmuz ayı sonlarında Belarus'ta gözaltına alınan Rus vatandaşlarının "Ukrayna istihbarat teşkilatları tarafından düzenlenen bir provokasyona kurban gittiğini" iddia etmişti. Komsomolskaya Pravda, 33 Rus paralı askerin sahte işverenler tarafından sanal numaralardan arandığını ve arayanların Rus büyük petrol şirketi Rosneft'te sahte kimlikler ve sahte mevkiler kullandıklarını iddia etti.

Belarus, 29 Temmuz'un erken saatlerinde 33 Rus vatandaşının gözaltına alındığını bildirmişti. Belarus gizli servisi KGB, gözaltına alınanların Rusya menşeli özel askeri şirket olan Wagner çalışanları olduklarını iddia etmiş ve 200 kişinin daha arandığını duyurmuştu. Gözaltına alınan 33 Rusya vatandaşı, kitlesel ayaklanmalar ve seçimlere muhalifler lehine müdahalede bulunmayı planlamakla suçlanıyor.