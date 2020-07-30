Belarus'da 33 Rus paralı askeri gözaltına alındı

Rusya'nın sınır komşusu Belarus'un gizli servisi KGB 33 Rus paralı askeri yakaladığını duyurdu. Belarus, yakalanan paralı askerlerin Suriye, Libya ve Ukrayna'da görev yapan Wagner grubundan olduğunu duyururken devlet haber ajansı Belta, yetkililerin "seçim kampanyası sırasında durumu istikrarsızlaştırmak amacıyla" 200 savaşçının Belarus'a giriş yaptığı hakkında bilgi aldığını söyledi.

Perşembe sabahı, Belarus güvenlik konseyi başkanı Andrey Ravkov bir soruşturma başlatıldığını ve yakalanan Rusya vatandaşlarının "terörist eylemler" hazırlamakla suçlandığını söyledi. Ravkov ülkede var oldukları iddia edilen diğer paralı askerleri de bulmak için çalışma başlattıklarını ancak bunun "samanlıkta iğne aramak gibi" olduğunu sözlerine ekledi.

Hükümet medyası her ne kadar Rusya'nın Belarus'ta "terörist eylemler" planladığını iddia etse de, Rusya'nın en yakın müttefiği Belarus'a neden paralı asker yollayacağı konusunda soru işaretleri bulunuyor.

Batı medyası tarafından ortaya atılan iddialar Belarus resmi medyasının söylemlerini destekler nitelikte. Batı medyası genel olarak Ravkov'un yakalanan kişilerin “bir devrim” planlamayı hedefledikleri görüşüni öne çıkarıyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Gerçeği Söyle Hareketi'nin adayı Andrey Dmitriev, Ravkov'la görüştükten sonra gazetecilere verdiği demeçte, yakalanan kişilerin Rusya'nın Pskov ve Nevel şehirlerinde eğitim gördükleri ve çoğunlukla bombardıman pilotları ve keskin nişancılar olduklarını iddia etti.

Sudan poundu detayı

Yakalanan 33 kişinin üzerinden Sudan parası ve Sudan telefon kartı çıkması söz konusu kişilerin Minsk'te kalmaktan ziyade buradan Afrika'ya geçmeyi planlamış olabilecekleri ihtimalini gündeme getiriyor. Pandemi esnasında hiçbir koronavirüs önlemi almayan Belarus, yurtdışı uçuşları konusunda bir sınırlandırma getirmedi, bu yüzden transit uçuşlar için kolay bir adres niteliği taşıyor.

Rusya: Yakalanan kişiler herhangi bir suç işlemedi

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Belarus tarafından bir seçim sürecine şiddetli bir saldırı planladığı şüphesiyle tutuklanan kişiler tarafından yürütülen herhangi bir yasadışı faaliyetten habersiz olduğunu söyledi.

Peskov, Moskova'nın tutuklamalar hakkında Belarus'tan kapsamlı bir açıklama istediğini ve gözaltına alınan kişilerin haklarının ihmal edilmeyeceğini umduğunu söyledi ve “Bunu çözmemize izin verecek bilgiler almayı umuyoruz” diye ekledi.

Ukrayna yakalanan kişilerin kendisine verilmesini talep etti

Ukrayna'ysa ülkenin doğusunda süren iç savaşı ve Rusya'nın bu savaşa müdahil olmasını gerekçe göstererek yakalanan Wagner grubu üyelerinin kendisine verilmesini talep etti. Wagner grubu Doğu Ukrayna'daki çatışmalara katılmıştı.

Rusya-Belarus ilişkileri

Rusya, en büyük ticaret ortağı olmasının yanı sıra Belarus'un iç ve dış siyasetine yöne veren ülke konumunda. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'yla önceki görüşmelerinde Belarus ve Rusya'nın fiili olarak birleşmesi teklifini gündeme getirmiş ancak bu fikir Lukaşenko ve destekçileri tarafından açıkça reddedilmese dahi gerçekleşmemişti. Buna rağmen Belarus Rusya'yla oldukça yakın ilişkilerini sürdürmeye devam etti.

Belarus'un Rusya'ya katılması fiili olarak gerçekleşmemiş olsa da, Rusya'yla birleşme görüşmeleri ve iki ülke arasındaki ilişkiler devam etti.

SSCB'nin dağılmasından beri 30 yıldır iktidarda olan Lukaşenko'nun ülkesindeki Rusya asıllı gruba yönelik bu girişiminin seçimden önce gerçekleşen güç gösterisi amaçlı bir siyasal operosyon olabileceği iddiaları da yerel ve uluslararası basında yer buldu. Rusya menşeli AB yanlısı gazete Republic.ru'daysa bu girişimin Rusya'nın bilgisi çerçevesinde gerçekleşmiş olabileceği iddia edildi.