Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Seçimden sonra iç savaş çıkmaz

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, bugün oy kullanmasının ardından, Belarus'un seçimlerden sonra kaosa ve iç savaşa sürüklenmeyeceğini söyledi.

Lukaşenko, "Durum küçümsenmemeli, ancak yarından itibaren ülkenin kaosa veya herhangi bir mücadeleye, çatışmaya veya herhangi bir iç savaşa çekileceğini söylemek için kesinlikle hiçbir gerekçe yok. Bunu size içtenlikle söylüyorum ve garanti ediyorum" dedi.

Bu arada Lukaşenko, ülke yetkililerinin "çeşitli ihtimalleri" değerlendirdiklerini de sözlerine ekledi.

Lukaşenko ayrıca Rusya ile ilişkilerinin kesinlikle bozulduğunu düşünenlerin yanıldığını da ekledi.

'Putin'den 5 sayfalık bir mektup aldım'

Lukaşenko, Belarus’ta 33 Rusya vatandaşının tutuklanmasıyla ilgili görüşme yaptıktan sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den bir mektup aldığını da ekledi.

5 sayfalık mektupta Rusya vatandaşlarının tutuklanması konusuyla ilgili tüm unsurların yer aldığını kaydeden Lukaşenko, Belarus Soruşturma Komitesi’nin mektupta geçen unsurları araştırdığını, Rusya ve Ukrayna’dan savcıların henüz gelmediğini söyledi.