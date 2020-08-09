Belarus'ta başkanlık seçimleri gerçekleşiyor

Belarus'ta devlet başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun eski öğretmen Svetlana Tihanovskya'yla yarıştığı başkanlık seçimleri gerçekleşiyor.

Reuters'ta yer alan habere göre, 65 yaşındaki Lukaşenko'nun seçimleri 6. kez üst üste kazanacağına emin olduğu belirtiliyor. Ancak Lukaşenko'nun kazanması durumunda, kendisinin Covid-19 pandemisi, ekonomi ve insan hakları yönetimine karşı yeni protesto dalgasıyla karşı karşıya kalma ihtimali üzerinde duruluyor.

Lukaşenko, devlet başkanlığını 1994 yılından bu yana yürütüyor.

Lukaşenko'nun seçimlerdeki rakibiyse eski bir İngilizce öğretmeni olan Svetlana Tihanovskya. Tikhanovskya'nın hükümet karşıtı bir blogger olan kocası, ülkeden kaçmak isterken yakalanıp hapse atılmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda on binlerce kişi başkent Minsk'te Tihanovskya'ya destek için toplanmıştı. Mitingin olduğu gün Belarus gizli servisi, 33 Rus paralı askeri yakaladığını açıklamıştı. Belarus hükümeti, Wagner grubu mensubu olduğunu açıkladığı Rus paralı askerlerinin seçimi manipüle etmek ve ülkede "devrim yapmak" amacıyla geldiklerini söylemiş ve şu an hapiste bulunan Sergey Tihanovski'yle aralarında bir bağ olduğunu iddia etmişti.

Tikhanovskaya, ülkede alternatif oy sayımı yasağı bulunmasına karşın, destekçilerine sandıkların başında durma çağrısı yaptı. Tikhanovskaya, dün yaptığı açıklamada "Çoğunluk olan biziz ve kent sokaklarında kana ihtiyacımız yok. Hep birlikte seçebilmek için hakkımızı kullanalım" açıklamasında bulundu.

Kendini "istikrarın teminatı" olarak sunan Lukaşenko'ysa, muhaliflerin dış güçlerle işbirliği içinde olduğunu iddia ediyor. Lukaşenko, yaklaşık 10 gün önce "terör saldırısı planlama" suçlamasıyla tutuklanan 33 tutuklu Rusya vatandaşının bu gruba dahil olduğunu ileri sürdü.