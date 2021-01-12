Pandemide zenginlerin eğlencesi: 300 kişiyle 'izole' partiler

Dünyan genelinde hükümetler çeşitli Covid-19 önlemleri açıklarken, bu önlemler zenginlere işlemedi.

Gizli kulüpler inşa ettiler, müzisyenleri jetlerle taşıdılar

Pandemi esnasında zenginler milyonlar harcayarak özel çiftliklere yerleşti, gizli kulüpler inşa etti ve eğlenceleri için müzisyenlerini buralara özel jetlerle taşıdı.

Forbes'un aktardığı örneklerden birisine göre Hollandalı "DJ Afrojack", adı açıklanmayan bir Suudi tarafından Ramazan'ın hemen ertesinde Capri'deki süper yatına bir jetle taşındı.

Sardunya'nın Costa Smeraldası'nı gezerken karısının doğum günü için yatında performans göstermesi için bir opera sanatçısını ayarlayan Bjorn de Decker'se operanın "Yatta çok daha eğlenceli" olduğunu, "Şimdi bir operaya gidiyor ve orada maskeli oturuyor musunuz? Yok, sağolun" sözleriyle ifade etmişti.

Forbes, De Decker'in, başkalarının bu yaz süperyatlarına müzisyenleri ve pop yıldızlarını getirmelerine aracı olduğuna dikkat çekerken "insanların (zenginlerin) Karayipler'de kışa hazırlandığını" ve yatlarına "Son teknoloji Bang & Olufsen ses sistemi, duman makineleri ve DJ ile gece kulübüne dönüşebilen bir helikopter pisti" inşa ettiklerini ve bunun "özel bir şey olmadığını" aktardı.

Forbes'a göre "konsiyerj şirketi" sahibi Serena Cook, kulüplerin kapanması üzerine yaz boyunca milyonerler için ıssız villalarda özel gece kulüblerinin kurulmasına aracılık etti. Cook, İbiza'daki tüm büyük kulüpler kapalıyken, zenginlerin "havuz evlerini", gece kulüplerine dönüştürdüğünü ve hatta kendi özel kulüpleri için tenis kortlarının altına boşluklar kazarak yer altı eğlence mekanları inşa ettirdiklerini söyledi.

Yine de, son teknoloji ses sistemleri, tam gelişmiş dans pisti ve pahalı dekora sahip bir mekan beklemenin garantisini veren Cook, "Kapasiteleri 50 kişiden, bildiğim en büyüğü 300 kişiye kadar değişiyor" dedi.