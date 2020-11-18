Ali Koç, Los Angeles’ta nakit 14,5 milyon dolar vererek ev aldı

Los Angeles’ın ünlü Bird Caddesi’nde yer alan ve Hollywood’un popüler bölgelerinden Sunset Strip’i tepeden gören malikâne için Ali Koç’un pazarlık yaptığını yazan Variety, 19 milyon dolarlık fiyattan yaklaşık 5 milyon dolarlık indirim yapıldığını aktardı.

Variety’nin iddiasına göre Ali Koç, lüks malikâne için 14,5 milyon dolar ödedi. ABD basını Koç’un bu malikâne için ödemeyi nakit olarak yaptığını yazdı.

Variety, “İş insanı Ali Yıldırım Koç ve eşi Nevbahar gayrimenkulün fiyatını gördü ve 14.5 milyon dolara satın aldı. İndirimli fiyatın tamamını nakit olarak ödediler. Bu, çiftin kolayca yapabileceği bir şeydi. Forbes, Koç’un net varlığının 1 milyon olduğunu yazarken akrabalarıyla birlikte kolektif varlıklarının 8 milyar dolara ulaştığını belirtiyor. Bu da onları Türkiye’nin en varlıklı ailesi haline getiriyor” yorumunu yaptı.