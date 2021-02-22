Öztrak'tan Erdoğan'a: Damadınıza yeni bir koltuk mu hazırlıyorsunuz?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bugün düzenlediği basın toplantısında AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Berat Albayrak'la ilgili açıklamalarına yanıt verdi.

"Rakamlar benim değil; Merkez Bankası’nın. 18 Şubat itibariyle, TCMB’nin net döviz rezervleri, eksi 600 milyon dolar"

diyen Öztrak, "Yine 56 milyar dolarlık, SWAP yükümlülüklerini de dikkate alırsak, şubat ortası itibariyle Merkez Bankası net rezervleri, eksi 57 milyar dolara düşüyor. Böyle bir tabloyla 'hiçbir zaman' karşılaşmadık" ifadesini kullandı. Öztrak "Oysa 2019’un hemen başında, SWAP yükümlülükleri de dâhil, net rezervler artı 54 milyar dolardı" dedi.

Öztrak "Biz aylardır soruyoruz. Bu 128 milyar dolar nereye, nasıl, kimlerin imzasıyla satıldı? Bu döviz rezervleri neden açık, şeffaf bir şekilde ihaleyle satılmadı? Neden gizli, saklı, arka kapı operasyonları kullanıldı? Bu işlemler tahkikattan, müfettiş denetiminden geçti mi?" dedi.

Erdoğan'ın bugün yaptığı konuşmada Berat Albayrak dönemini savunmasına değinen Öztrak "Hayırdır? Damadınıza yeni bir koltuk mu hazırlıyorsunuz?" ifadesini kullandı.

"Sorularımızı adamakıllı cevaplamak yerine, sorularımıza 'seviyesiz siyaset' demiş. Seviyesiz siyaset, milletine hesap vermekten kaçan siyasettir" diyen Öztrak, yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a seslenerek "'Madem damadın yaptığı işler doğruydu. Siz o koltuğa neden getirildiniz?' Damadın arka kapıdan, ihalesiz döviz satması doğruysa, siz neden bu işlemlere son verdiniz? Damatla beraber, Merkez Bankası Başkanı neden değiştirildi?" diye sordu.