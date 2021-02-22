Erdoğan uzun süre sonra damadını hatırladı: Sebep ucu kendine dokunacak korkusu mu?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan partisinin ilk kongresinde konuştu. Yine pandemi kurallarının hiçe sayıldığı bir kapalı salon etkinliğinde konuşan Erdoğan'ın uzun süre sonra eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı anması dikkat çekti.

Yaklaşık 3 ay önce bir sosyal medya paylaşımıyla istifasını duyurduktan sonra kayıplara karışan, bir daha kamera önüne çıkmayan eski bakan Berat Albayrak hakkında son günlerde muhalefet ciddi iddiaları gündeme getirmişti. Merkez Bankası rezervlerindeki erime üzerinden "128 milyar dolar nereye gitti" sorusunu gündemde tutan muhalefetin açıklamalarına Erdoğan doğrudan ilk kez yanıt verdi.

Erdoğan bugün şöyle konuştu:

"Son zamanlarda CHP ve şürekâsının Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak’ı ve onun nezdinde tüm ailemle birlikte şahsımı hedef alan bir kampanya yürütüyor. Ülkenin ve milletin hayrına en küçük bir sözlerine ve duruşlarına şahit olmadığımız CHP yöneticilerin hezeyanlarınla uğraşmayı zul adlettiğimiz için önce bu kampanyayı görmezden geldik. Ancak bu iş artık siyaset boyutunu aşıp bir insan olarak sahip olduğumuz temel haklara ve özgürlüklere özellikle de ailemize saldırı boyutuna da gelince ağızlarının payını vermeye üzerimize vacip oldu.

Berat bey herhangi bir siyasetçi olarak görev yapsaydı kendisiyle ilgili değerlendirmeler daha objektif olabilirdi.



4 tane sondaj gemisi ve şimdi bir tane daha geliyor. Bunun adı finansı yönetmektir. Bunu başardığı için kuduruyorlar bunu başardığı için çıldırıyorlar. Bu gemileri kiralamaya kalksanız… Şimdi bizim 5 gemimiz var 6’ncısı da geliyor.

Bu mücadelenin ön safında Berat Bey yer almıştır. En büyük talihsizliği damat sıfatının bu alanlardaki birikimi, gayretinin önüne geçirilmiş olmasıdır. Herhangi bir siyasetçi olarak bu işleri yapsaydı kendisiyle ilgili değerlendirmelerin daha objektif olabileceğini düşünüyorum. Karadeniz'deki doğalgaz keşfini yapan, sondaj gemilerimizin alınmasından madenciliğe kadar ülkemizin pek çok kazanımında Berat Bey'in imzası var. Bunu başardığı için kuduruyorlar, çıldırıyorlar. Şimdi bizim 5 gemimiz var, 6'ncı da geliyor."

Erdoğan Merkez Bankası'nın döviz rezervlerine ilişkin ise "Başbakanlığım döneminde bu döviz rezervi, 132 milyar dolara kadar çıktı. Ondan sonra bir düşüşle 95'e indik. Bu ne demektir? Biz yeniden 132'ye de çıkarız 200'e de çıkarız. Çünkü biz bu işi biliyoruz. Bizim akıl hocalarımız Batı değil. CHP'nin akıl hocaları orada, IMF. Bizim akıl hocalarımız kendi içimizde. Biz birbirimizle dayanışma halindeyiz ve kendi işimizi kendimiz görürüz. Bu adımları da böyle attık. Şu anda 95 milyar dolar döviz rezervimiz var" ifadelerini kullandı.

Oklar Erdoğan'a döner mi?

Erdoğan uzun süredir Berat Albayrak konusundaki suskunluğu, onun yönetimindeki ekonomi dönemine yönelik eleştirilere yanıt vermemesi, kötü giden ekonomi konusunda günah keçisi olarak damadının sahaya sürülmesini kabul ettiği şeklinde yorumlanmıştı. Ancak son günlerdeki kampanyanın Erdoğan'ı yanıt vermeye zorladığı, çünkü bir süre sonra okların kendisine döneceğinden endişe duyduğu ifade ediliyor.

Diğer taraftan daha dün Berat Albayrak'a yakınlığıyla bilinen AKP İstanbul il başkanının görevden alındığı haberleri medyaya yansımıştı.