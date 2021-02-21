AKP'li Çelik: Berat Albayrak’a saldırmaya devam ediyorlar

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "CHP’nin Sn Albayrak’ı hedef alan kirli dili, bir iftira furyası ile birlikte linç kampanyasıdır. CHP’nin bu çirkin dilini kınıyoruz" dedi.

Çelik şu ifadeleri kullandı:

"CHP yönetimi siyasi alanda tam bir siyasetsizlik, ekonomi alanında tam bir cehaletle konuşmaya devam ediyor. Resmî hesaplarından yaptıkları açıklamalarda hala siyasi iftira atarak ve aile değerlerini hedef alarak Sn Berat Albayrak’a saldırmaya devam ediyorlar.

CHP adına ekonomi hakkında konuşanların hayatlarında birkaç lirayı düzgün yönetme başarıları yok. Bürokrat olarak görev yaptıkları dönemlerde kurumları batırdılar ve ekonomiye zarar verdiler.

Bunlar Sn Albayrak’ın ekonomimizin en ağır saldırılar altında olduğu dönemlerde aldığı tedbirleri boş laflarla eleştirmeye kalkıyorlar. Hayatlarında siyasi ya da ekonomik tek başarı hikayesi olmayanlar sadece iftira siyaseti ile gündeme geliyorlar.

Ekonomimizin bizzat ABD yönetiminin üst düzey yetkilileri tarafından hedef alındığı dönemde, ekonomi yönetimimizin aldığı tedbirler o günlerin atlatılmasında belirleyici olmuştur. Bunlara karşı içerikli söz söyleyemeyen CHP yönetimi iftira siyasetine ve polemiğe başvuruyor.

CHP’nin Sn Albayrak’ı hedef alan kirli dili, bir iftira furyası ile birlikte linç kampanyasıdır. CHP’nin bu çirkin dilini kınıyoruz, Türk siyasetine yakışmadığını ve iftira kampanyası olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.

CHP adına konuşanları hergün farklı bir yalan ve iftira kampanyası ile gündeme gelmek yerine, ana muhalefet sorumluluğu ve ağırlığına yakışacak “temiz siyaset”e davet ediyoruz. Aksi halde kendi kendilerine iftira siyasetini yakıştırmaya devam edeceklerdir."

CHP ne demişti?

CHP'nin Twitter hesabından bugün "Damadı kimler susturuyor? 128 milyar dolara ne olduğunu kimler saklıyor" başlıklı bir açıklama yapılmıştı.

Açıklamada "Türkiye’nin gerçek gündemi ekonomik buhrandır. AKP’nin ekonomi yönetimi gelinen noktada ülkemiz için bir 'ulusal güvenlik sorunu' haline gelmiştir. Merkez Bankası rezervlerinin tamamı satılmıştır. Net rezervi eksi 47 milyar dolara kadar düşmüştür” denilmiş ve şu sorular yöneltilmişti:

"128 milyar dolar rezerv nereye ve kimlere gitti?

Döviz rezervimiz eksi 47 milyar dolara nasıl geriledi?

Dolar 8 liranın üzerine neden çıktı? Kimler ne kazandı? Millet ne kaybetti?

Berat Albayrak neden istifa etti?

İstifası neden haber dahi yapılmadı?

Bunların hesabının sorulmasını kimler engelliyor?

Bakan Albayrak'ı kimler susturuyor?"