Oyuncular Sendikası: Görünmez olduk!

Oyuncular Sendikası, kamu otoritelerine seslenerek "Meslektaşlarımızın her gün virüse yakalandığı sektörü görmezden gelmeyin, meslektaşlarımızı ve haklı taleplerimizi görmezden gelmeyin! Bizi görün ve artık gereğini yapın!" dedi.
Oyuncular, opera şarkıcıları, seslendirme oyuncuları ve dansçıların taleplerinin görmezden gelindiğini bildiren Oyuncular Sendikası, sektör olarak unutulup kaderlerine terk edildiklerini vurguladı.
Sendikadan yapılan açıklamada "Ekonomik mağduriyetler ve ne kadar süreceği belli olmayan bir belirsizlik altında meslektaşlarımız ezildi. Varlığı için mücadele ettiğimiz ve en çok bugünlerde ihtiyaç duyduğumuz en insani, en temel çalışma haklarımız, meslek onurumuz görmezden gelindi" denildi.
'Tamamen gözden çıkarıldık'
İlgili bakanlıkların dokuz aydır yürüttüğü tüm çalışmaların ardından ortaya çıkan fotoğrafın, çalışma statüsü sebebiyle desteklere başvuramayan, asgari geçimini sağlayamayan, sahneler alanında çalışan meslektaşlarının tamamen gözden çıkarılması olduğunu bildiren sendika setlerde ise Covid-19 riskine rağmen denetlemenin yapılmadığını, sektör çalışanlarının kendi kaderine terk edilip kötü çalışma şartlarına mecbur bırakıldığını kaydetti.
Oyuncular Sendikası acil taleplerinin sektör çalışanlarının sağlıklarının korunması ve asgari ekonomik güvenceye sahip olması olduğunu bildirdi.
Setlerde sağlıklı ve güvenli çalışma protokolü uygulansın
Oyuncular Sendikası'ndan yapılan açıklamada "Bu bağlamda birincil olarak tüm görsel, işitsel ve sahne sanatları çalışanlarını maddi olarak güvence altına alacak bir model çalışması bir an önce tamamlanıp yürürlüğe girmelidir. İkincil olarak da üretimin devam ettiği başta setler olmak üzere tüm alanlarda Covid-19 pandemisinin gereği olarak, uygulanan ve denetlenen asgari bir 'Sağlıklı ve Güvenli Çalışma Protokolü' uygulanmalıdır" denildi.
Bakanlığa açık çağrı: Hâlâ geç değil
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na hitaben bir açık çağrı da yayımlayan Oyuncular Sendikası "Hâlâ geç değil; Artık taleplerimizi görün!" dedi.
Açık çağrıda bakanlığa şöyle seslenildi: