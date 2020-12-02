Oyuncular Sendikası: Görünmez olduk!

Oyuncular Sendikası, kamu otoritelerine seslenerek "Meslektaşlarımızın her gün virüse yakalandığı sektörü görmezden gelmeyin, meslektaşlarımızı ve haklı taleplerimizi görmezden gelmeyin! Bizi görün ve artık gereğini yapın!" dedi.

Oyuncular, opera şarkıcıları, seslendirme oyuncuları ve dansçıların taleplerinin görmezden gelindiğini bildiren Oyuncular Sendikası, sektör olarak unutulup kaderlerine terk edildiklerini vurguladı.

Sendikadan yapılan açıklamada "Ekonomik mağduriyetler ve ne kadar süreceği belli olmayan bir belirsizlik altında meslektaşlarımız ezildi. Varlığı için mücadele ettiğimiz ve en çok bugünlerde ihtiyaç duyduğumuz en insani, en temel çalışma haklarımız, meslek onurumuz görmezden gelindi" denildi.

'Tamamen gözden çıkarıldık'

İlgili bakanlıkların dokuz aydır yürüttüğü tüm çalışmaların ardından ortaya çıkan fotoğrafın, çalışma statüsü sebebiyle desteklere başvuramayan, asgari geçimini sağlayamayan, sahneler alanında çalışan meslektaşlarının tamamen gözden çıkarılması olduğunu bildiren sendika setlerde ise Covid-19 riskine rağmen denetlemenin yapılmadığını, sektör çalışanlarının kendi kaderine terk edilip kötü çalışma şartlarına mecbur bırakıldığını kaydetti.

Oyuncular Sendikası acil taleplerinin sektör çalışanlarının sağlıklarının korunması ve asgari ekonomik güvenceye sahip olması olduğunu bildirdi.

Setlerde sağlıklı ve güvenli çalışma protokolü uygulansın

Oyuncular Sendikası'ndan yapılan açıklamada "Bu bağlamda birincil olarak tüm görsel, işitsel ve sahne sanatları çalışanlarını maddi olarak güvence altına alacak bir model çalışması bir an önce tamamlanıp yürürlüğe girmelidir. İkincil olarak da üretimin devam ettiği başta setler olmak üzere tüm alanlarda Covid-19 pandemisinin gereği olarak, uygulanan ve denetlenen asgari bir 'Sağlıklı ve Güvenli Çalışma Protokolü' uygulanmalıdır" denildi.

Bakanlığa açık çağrı: Hâlâ geç değil

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na hitaben bir açık çağrı da yayımlayan Oyuncular Sendikası "Hâlâ geç değil; Artık taleplerimizi görün!" dedi.

Açık çağrıda bakanlığa şöyle seslenildi:

"T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na Açık Çağrımızdır!

En temel çalışma haklarımızı görmezden gelmeyin!

Ne yazık ki pandemi boyunca sektör çalışanlarının neredeyse tamamı bırakın desteklerden faydalanmayı, kısa çalışma ödeneği dahil sembolik desteklerin başvuru kriterlerini dahi yerine getiremedi. Çalışma statüsü sorunu çözülemeyen sinema-dizi oyuncuları, tiyatro oyuncuları, seslendirme oyuncuları, opera şarkıcıları ve dansçılar, kamera ve sahne arkasında emek veren çalışma arkadaşlarımızın taleplerini birincil olarak muhattap olduğumuz Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın gündemine dün de taşıyamamıştık, pandemide de taşıyamadık.

Oysa İlgili kanunlara, on yıllık sendikal mücadelemizde gelip geçen tüm bakanlara, bakan yardımcılarına, bürokratlara, SGK genelgesine göre her şey çok açık; emir ve talimat altında ve bir ücret karşılığı çalışan oyuncular bağlı çalışan (4A) olarak istihdam edilmesi gereken işçilerdir. Pratikte ise çalışma statüsü söz konusu olduğunda tüccar, çalışma hakları söz konusu olduğunda ise kelepçe sözleşmeler ile her türlü haktan yoksun bırakılmaktadırlar!

Kamuoyunda lanse edilenin aksine pek çok oyuncu düzenli olmayan işlerde günlük yevmiyeler ile hiçbir sosyal, ekonomik ve sağlık güvencesi olmadan çalışıyor. Pandeminin başlaması ve kültür sanat faaliyetlerinin durması ile tek bir işe gidip çalışmayan yüzlerce meslektaşımız var. Ellerinde, sendikaların ve meslek örgütlerinin üyelerine sağladığı üye kartları dışında mesleklerini belgeleyebilecekleri, işgücünü belgeleyebilecekleri bir tek kamusal evrakları dahi yok!

Hala geç değil; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı göreve davet ediyoruz. Artık taleplerimizi görün! SGK genelgesine uyun ve oyuncuların, sektör çalışanlarının doğru çalışma statüsünde çalıştırılmasını sağlayın ve denetleyin. Bunun için hazırladığımız sigortalılık modellerini uzmanlar ile değerlendirin, sektörün taraflarını bir masada bir araya getirin ve hakemlik yapın. Bugün sektör çalışanlarının pek çok sektörde olduğu gibi pandemi desteklerine ulaşması mümkün olmadı ama yarını güvenceye alabilmek bu sektörün devamlılığını sağlayabilmek için sorunu artık görmezden gelmeyin; akılcı hakkaniyetli ve çözüm odaklı adımları atın.

İş yerlerimiz olan set, sahne ve stüdyolarda; sağlık ve güvenlik önemlerinin gerektiği gibi alınması, çalışma sürelerinin insani sınırlara çekilmesi, iş tanımlarının net olması ve ulusal meslek standartlarının bir karşılığının olabilmesi için harekete geçin!

Pandemi ile mücadelede ilgili diğer bakanlıklar ile birlikte; iş yerlerimiz olan set, sahne ve stüdyolar için sektör çalışanlarını temsil eden sendikalar, meslek örgütleri, dernekler ve platformların büyük bir emekle hazırladığı Covid-19 çalışma kılavuzlarını gündeminize alın ve başta çalışma saatleri olmak üzere insani çalışma ortamlarının sağlanması için uygulama, denetleme ve yaptırım mekanizmalarını işletin ve standart bir çalışma protokolünün hazırlanması için tarafların görüşlerini alarak harekete geçin!

Oyuncular Sendikası"