PE Kültür Sanat Emekçileri Dayanışma Ağı’ndan set emekçilerine çağrı

Patronların Ensesindeyiz Kültür Sanat Emekçileri Dayanışma Ağı’ndan set emekçilerine "Kol kola girmek, yan yana durmak, emeğimize sahip çıkmak, sömürücüye boyun eğmemek, hamaset değil, hayat memat meselesidir! Örgütlenelim" çağrısı yaptı.

Dizi setlerinde, sömürünün salgınla el ele set çalışanlarını vurduğu belirtilen açıklamada "Hastalığın yayılmasını da izleyecek miyiz?" diye soruldu.

Dayanışma Ağı tarafından yapılan çarıda "Milyonlarca izleyicinin akşam meşgalesi olan TV dizileri ve yapımları, salgın sürecinde de üretilmeye devam ediyor. Aralarında gıda, inşaat, tekstil, sağlık gibi sektörlerin de olduğu pek çok sektörde hiçe sayılan emekçilerin hayatı, dizi setlerinde de umursanmıyor" denildi.

2020 yazı ortalarından itibaren çalışmaya başlayan ve yeni yayın dönemine doğru tempoları da sayıları da artan setlerden salgına ilişkin haberlerin gelmeye devam ettiği belirtilen açıklamada "Gelen haberler, salgının münferit vakalar gibi değerlendirildiğini, setlerde göstermelik önlemler dışında bir önlem alınmadığını, oyunculardan tüm set ekiplerine, figürasyona kadar, setlere adım atan herkesin ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Test sonucu pozitif çıkan vakalar evlerine gönderiliyor ama setler işlemeye devam ediyor" denildi.

"Ne pahasına? Ne için? Kimin için?" diye soran PE Kültür Sanat Emekçileri Dayanışma Ağı yüzlerce insanın çalıştığı setlerin Mart ayında durdurulduğunu ve binlerce set işçisinin belirsiz bir süre boyunca iş kaybına uğradığını da hatırlatarak "Set emekçilerinin güvencesiz çalışması da beraberinde hiçbir devlet ödeneği alamamak anlamına geliyordu" açıklamasını yaptı.

Geçim derdinin sinema ve televizyon emekçilerinin örgütsüzlüğüyle birleşmesiyle sömürücülere gün doğduğu belirtilen açıklamada"Devasa büyüklükte, devasa değerler yaratan bir sektördeki emeğiyle geçinenleri aç kalmakla terbiye ettiklerini zannederek, bundan faydalanmaya çalıştılar" denildi.

Setler çalışmaya başladı, vakalar hızla artıyor

Yeni sezon hazırlıklarının başladığı ve bu yılın ilk setlerinin de yakın zamanda çalışmaya başladığı kaydedilen açıklamada "Ancak setler başlar başlamaz meslek birlikleri ve sendikaların belirlediği önlemlerin hiçbirinin alınmaması ve set öncesi ekiplere test yapılmaması nedeniyle de yüzlerce kişinin birçok malzemeyle birlikte ve yakın temasta çalışmak zorunda oldukları setlerden birkaç günlük süre içinde hızla artan vaka sayıları haberleri gelmeye başladı. Çıkan vakaların ardından 14 günlük izolasyon süresine uymadan devam ettirilen setlerde vakalar büyük bir hızla artacak görünüyor" denildi.

Böylesi bir salgın döneminde hastalananlara münferit vaka olarak bakmanın, cahillik kadar kâr hırsı ile de açıklanması gerektiği belirtilen açıklamada "Kimi ülkelerden salgını yendikleri haberleri gelirken, çalışanların, emekçilerin, işçi sınıfının geçinebilmek için hastalanmaya mahkum edilmesinin başka bir mantığı yoktur" denildi.

'Örgütlenelim, haklarımız için birlikte mücadele edelim'

Açıklamada set emekçilerine şu çağrı yapıldı:

"Önce insan sağlığı, önce emeğin hakkı! Biz ilk sıraya bunu yazıyoruz ve haklarımızı almak için örgütlenmeye çağırıyoruz!

Kol kola girmek, yan yana durmak, emeğimize sahip çıkmak, sömürücüye boyun eğmemek, hamaset değil, hayat memat meselesidir!

Örgütlenelim kardeşler! Gelin!

Kültür Sanat Emekçileri Dayanışma Ağı’yla irtibata geçin, haklarımız için hep birlikte mücadele edelim."