Kafe-bar ve kültür-sanat emekçileri Karaköy'de eylem yaptı

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma, Haberleşme ve Mücadele Ağı’nın çağrısıyla kafe-bar ve kültür-sanat emekçileri dün akşam saatlerinde Karaköy iskelesinde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın açıklamasında alınan ‘’tedbirler’’ kapsamında ücretsiz izne çıkartılıp, süresiz işsiz kalmış Espresso Lab, Moc ve Caribou gibi kahve zincirlerinde çalışanların da yer aldığı kafe-bar emekçileri ile salgının başından bugüne geçim derdiyle yüz yüze bırakılan müzisyenler, tiyatrocular ve farklı alanlardan kültür-sanat emekçileri katıldı.

"Güvencesiz çalışmak istemiyoruz", "Pandemi değil, işsizlik öldürür" sloganlarının atıldığı basın açıklamasında emekçilerin ancak ellerinde kalan kişisel eşyalarını satarak yaşamlarını devam ettirdiği, ücretsiz izin zorbalığının son bulması gerektiği vurgulandı. Sigortasız işçi çalıştırmanın fiilen sona ermesi, kültür-sanat işçisini koruyan sözleşmelerin yapılması talep edildi.

Açıklamada Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü ise şu sözlerle anıldı:

"Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü. İşyerlerinde gördüğümüz taciz şiddeti, maruz bırakıldığımız sömürü, evde gördüğümüz şiddet nasıl gün gibi ortadaysa mücadelenin elzemliği de açıkça ortada. İşsizlikle, açlıkla, binbir çeşit şiddetle tehdit edilmelerine rağmen direnen; yaşam mücadelesi, hak mücadelesi veren, boyun eğmeyen emekçi kadınlara selam olsun!"

PE Genel Koordinatörü Selahattin Kural yaptığı konuşmada, "Son yapılan kısıtlamalar kafe-bar emekçilerini ve kültür-sanat emekçilerini açlıkla karşı karşıya getirmiştir. Buna kimse sesini çıkarmıyor. İktidar her yere kaynak aktarırken bugün hiçbir emekçiye destek verilmiyor. İnsanlar memleketlerine dönmek zorunda kalıyorlar. Buna dur demek için, bugün kafelerde çalışan emekçilerin sesi olmaya geldik” dedi. Bu karanlık tablodan çıkışın tek yolunun örgütlü mücadele olduğunu belirten Kural, kafe-bar emekçilerini, müzisyenleri, kültür sanat emekçilerini dayanışmayı büyütmeye, Patronların Ensesindeyiz dayanışma ağlarında yer almaya çağırdı.