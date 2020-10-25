Nükleer silahları yasaklama anlaşmasına 50. ülke imza attı

BM'de nükleer silahların yasaklanması için önerilen anlaşmaya Honduras'ın da imza atmasıyla, imza atan ülke sayısı 50'ye ulaşmış oldu.

Nükleer güçler anlaşmayı imzalamamış olsa da, yürürlüğe girmesi durumunda anlaşmanın "sembolik olmaktan çok daha fazlasını yapacağı, kademeli bir caydırıcı etkiye sahip olacağı" umuluyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsünden yapılan açıklamaya göre bu adım "nükleer silahların her türlü kullanımının felaket boyutundaki insani sonuçlarına dikkat çekmek için dünya çapında bir hareketin doruk noktası" olarak nitelendirdi.

Guterres'in sözcüsü, "Bu, Birleşmiş Milletler'in en yüksek silahsızlanma önceliği olmaya devam eden nükleer silahların tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik anlamlı bir taahhüdü temsil ediyor" dedi.

Uluslararası Kızıl Haç Komitesi başkanı Peter Maurer yaptığı açıklamada, "Bugün insanlık için bir zafer ve daha güvenli bir gelecek vaadidir" dedi.

Ağustos ayında Nagazaki ve Hiroşima'ya yönelik nükleer saldırıların 75. yıldönümünde, birden fazla ülke anlaşmayı aynı anda imzalamıştı.

Nijerya, Malezya, İrlanda, Malta ve Tuvalu en son imzalayanlar arasında bulunurken. Tayland, Meksika, Güney Afrika, Bangladeş, Yeni Zelanda, Vietnam ve Vatikan halihazırda onaylayan ülkeler arasındaydı.

BM, anlaşmanın 22 Ocak 2021'de yürürlüğe gireceğini duyurdu.

ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya gibi nükleer silahları olan ülkeler anlaşmayı imzalamadı.