Donald Trump: Henüz kimsenin bilmediği inanılmaz silahlarımız var

ABD Başkanı Donald Trump, 10 Eylül'de Michigan'a uçmadan önce gazetecilere verdiği demeçte ABD'nin dünyanın henüz bilmediği 'inanılmaz' silah sistemlerine sahip olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump "Kimsenin bilmediği bazı sistemlerimiz var. Dürüst olmak gerekirse, bu şekilde kalmasının daha iyi olacağını düşünüyorum. Bazı inanılmaz sistemlerimiz var” dedi.

Trump'ın söz konusu iddiası ABD'nin ne Rusya'nın ne de Çin'in henüz sahip olmadığı yeni bir nükleer silah sistemine sahip olduğunu ima ediyor.

Trump, ülkenin ordusunun artık her zamankinden daha güçlü olduğunu ekledi. Başkan olarak görev yaptığı süre boyunca ordunun finansmanı 2,5 trilyon dolara ulaştı ve yeni füzelerin geliştirilmesi için ödenekler çıkartıldı.

Başkan, "Umarım onu ​​asla kullanmak zorunda kalmayız, ancak nükleer silahlarımız şu anda son on yılda en iyi durumda" diye özetledi.

Trump 'Accayip füze'si

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mayıs'ta ABD'nin şu anda mevcut füzelerden 17 kat daha hızlı uçacak bir füze üzerinde çalıştığını söylemişti.

Konuya dair konuşan Trump "Biz buna Accayip füze diyoruz. Ve şu an normal silahlardan 17 kat daha hızlı olduğunu duydum” demişti.

Ona göre aynı zamanda Rusya'nın konvansiyonel füzelerden 5 kat daha hızlı füzeleri var ve Çin mevcut modellerden 5-6 kat daha hızlı hareket edebilen füzeler geliştiriyor. Trump, aklında hangi füzeleri olduğunu belirtmeden ABD tarafından geliştirilen füzenin dünyanın en hızlı füzesi olduğunu vurgulamıştı.

Trump'ın "Accayip füze"sininse, ABD Hava Kuvvetleri'nin için tasarlanmış AGM-183A hipersonik füzesi olduğu ihtimaller arasında. AGM-183 ARRW (Havadan Fırlatılan Hızlı Tepki Silahı, Air-Launched Rapid Response Weapon), ABD Hava Kuvvetleri tarafından kullanılması planlanan prototip bir hipersonik silah. Lockheed Martin tarafından geliştirilen füzenin maksimum 20 Mach hıza sahip ve tahmini atış menzili yaklaşık 900 km.

Bu yılın Şubat ayının başlarında, ABD Başkanlık İdaresi Donald Trump'ın 2021 mali yılında hipersonik füzelerin sürekli geliştirilmesine 3,2 milyar dolar harcamayı önerdiği öğrenildi.

Mart ayının ikinci yarısında Pentagon, Hawaii'de ses hızından birkaç kat daha yüksek bir hızda hareket edebilen bir roketin başarılı bir şekilde test edildiğini duyurdu.

ABD yeni bir kıtalararası balistik füzeye sahip olacak

ABD menşeli Northrup Gruman'ın Utah'da bir kıtalararası balistik füze tasarladığıysa gene basında yer alan bilgiler arasında. Yaklaşık 13 milyar dolar değerindeki füze ihalesi Boeing'in reddinin ardından Northurp Gruman'a verildi.

Yeni bir ABD kıtalararası füze üretimi fikri ülkenin donanmasından geldi ve bu tür bir füzenin geliştirilmesine yönelik ihale 2010'da duyuruldu. Northrup Gruman ve Boeing, 2017'de ihalede iki finalist olarak kaldı, ancak son dakikada Boeing çekilme kararı aldı. ABD medyası, Boeing’in projeden çekilmesinin, şirketin müzayedenin son kısmındaki koşullardan duyduğu memnuniyetsizlikten kaynaklandığını iddia ediyor. Proje ayrıca ABD şirketleri Aerojet Rocketdyne, Bechtel, Clark Construction, Collins Aerospace, General Dynamics, HDT Global, Honeywell, Kratos Defence, L3 Harris, Lockheed Martin ve Textron Systems'ı içeriyordu.

Utah yeni Amerikan füzesinin üretimine ve testine ev sahipliği yapacak. Anlaşmanın şartlarına ilişkin ek bilgiler gizli tutuldu ve açıklanmadı.

Şimdiye kadar bilinen şey, bu füzenin Mk.12A ve Mk.21 savaş başlıklarını kullanması gerektiği, bu da birkaç W78 ve W87 nükleer savaş başlığının yerleştirilebileceği anlamına geliyor. W78'in kapasitesi 350 kiloton, W87'ninse 300 kilotondur.

Ayrıca, bazı ABD savunma sanayine içkin basında yer alan bilgilere göre, şu anda kıtalararası balistik füze Minuteman III için kullanılan kontrol sistemlerinin çok ciddi bir modernizasyonu yakında geliyor.

İhaleye dair açıklanan resmi bilgilere göre, yeni kıtalararası balistik füzenin 2020'lerin sonunda kullanılabilir olması ve en az 2075 yılına kadar cephanelikte kalabilmesi bekleniyor.