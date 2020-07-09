Çin’den ‘üçlü nükleer görüşme’ şartı: ABD cephanesini bizim seviyemize düşürsün

ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya ile nükleer silahların kontrolü müzakerelerine Çin’in de katılması yönündeki ısrarına Pekin’den “memnuniyetle ama bir şartla” yanıtı geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı’nın silah kontrolü departmanı başkanı Fu Cong, üçlü görüşmelere “memnuniyetle” katılacaklarını ancak bunun için ABD’nin sahip olduğu nükleer cephaneliğini Çin’in sahip olduğu seviyeye düşürmesi gerektiğini söyledi.

Pekin’de dün düzenlediği basın toplantısında konuşan Fu, ABD’nin nükleer silah cephaneliği seviyesini Çin’in sahip olduğu seviyeye indirmeye hazır olduğunu açıklaması durumunda Çin’in “ertesi gün memnuniyetle görüşmelere katılacağını” belirtti.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre ABD ve Rusya’nın en az 5 bin adet nükleer savaş başlığı bulunurken, Çin’in sahip olduğu nükleer savaş başlığı sayısı yalnızca 320.

Çin’in nükleer silahsızlanmanın “güçlü bir savunucusu” olduğunu söyleyen Fu, Pekin’in “üçlü görüşmelere” dair tutumunu daha önce defalarca açıkladığını dile getirdi.

Fu, “ABD ve Rusya Federasyonu’nun nükleer cephaneliği ile kendisininki arasında bulunan devasa uçurum göz önüne alındığında Çin’in sözü edilen üçlü görüşmelere katılmakta hiçbir çıkarı yok” dedi.

Çinli diplomat, Trump’ın çok kullandığı “aldatmaca (hoax)” sözüne de atıfta bulunarak “Bizim için bu üçlü görüşme ABD Başkanının deyimiyle bir ‘aldatmaca’dan ibaret” diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, Rusya ile 2021’de sona erecek olan Yeni START (Stratejik Silahların Azaltılması ve Sınırlandırılması) anlaşmasının güncellenmesi için yapılacak müzakerelere Çin’in de katılmasını istiyor.

ABD’nin nükleer müzakereler baş temsilcisi Marshall Billingslea de 24 Haziran’da yaptığı açıklamada Çin’i nükleer programını ABD ve Rusya’ya yetişmek üzere hızlandırmakla suçlamış ve Pekin’in de bu görüşmelere katılmak “zorunda” olduğunu öne sürmüştü.

Çinli diplomat Fu, ABD’nin gerçek amacının tüm kısıtlamalardan kurtularak “gerçek ya da hayali hasımları karşısında askeri üstünlükte elini rahatlatmak” olduğunu söyledi.