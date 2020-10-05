Menzilci Başhekim yardımcısı medeni kanunu hedef aldı

Eski adıyla GATA, yeni adıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin başhekim yardımcılığı görevini yürüten Dr. Ali Edizer'in sosyal medya hesaplarından medeni kanunu ve tek eşliliği hedef alan paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Bir televizyon programıyla ilgili paylaşımda bulunan Edizer şöyle yazdı:

"Esra Erol'a bizi götüren yolun başı, İsviçre Medeni Kanununun kabul edilmesidir. Sorsan 'kadına özgürlük ve uygarlık' kazandırıldı. Resmiyete tek eşlilik, fiiliyatta zina ve fuhuş serbestliği. Kuvveden fiile batı ahlâksızlığı..."

Medeni kanun ile 'mücadele' ediyormuş

Menzil tarikatına yakın Edizer, daha önce tarikatın 1993’de hayatını kaybeden lideri Muhammed Raşit Erol’un fotoğraflarıını paylaşarak, “gerçek sevgiliye kavuçan, milyonların sevgilisi, dünya güzeli…”, “Yok böyle bir güzellik.Yok böyle bir ayrılık acısı: 22.10.1993” ifadelerini kullanmış.

Sosyal medyada paylaştığı videoda medeni kanun ile "mücadele ettiğini" söyleyen Edizer'in, "Oğlum niye aldatıyorsunuz? Allahutaala size ruhsat vermiş. Aldınız, bir başkasını sevdiniz, onu da alın" dediği görülüyor.