İşte Erdoğan'ın 'yeni' rektörleri: Menzilci de var Fesli Kadir hayranı da

13 Ağustos tarihli kararnameye göre 16 üniversitenin rektörleri AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belirlendi.

Menzilci vekil rektör oldu

Yapılan atamalarda dikkat çeken isimlerden biri Ankara Üniversitesi'nin yeni rektörü Necdet Ünüvar oldu.. 5 yıl Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı ve 23., 24., 25., ve 26. dönem AKP Adana Milletvekilliği yapan Ünüvar, aynı zamanda menzil tarikatıyla uzun yıllardır devam eden bir ilişkiye sahip.

Millet bahçesi yetmedi, sıra piyasacılıkta

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde AKP ve Cumhurbaşkanı için elinden geleni yapan Bahri Şahin’in görevine son verildi, yerine Tamer Yıldız getirildi. Teknopark A.Ş yönetim kurulu üyeliği, Türk Loydu Vakfı yönetim kurulu başkanlığı, Kalyon grubuna ait Hasan Kalyoncu Üniversitesi rektörlüğü ve halen devam eden Özel NUN Okulları yönetim kurulu üyeliği ile öne çıkan Yıldız, piyasacı idealleri ile kendini gösteriyor.

Kadir Mısıroğlu hayranı yeni rektör

Erdoğan’ın rektörlerinden en fazla öne çıkan isimlerden biri de İstanbul Teknik Üniversitesi’ne atanan İsmail Koyuncu. İlk tebriklerini AKP ilçe teşkilatlarından alan Koyuncu aynı zamanda İTÜ Teknopark’ta bulunan MEMTEK yönetim kurulunda yer alıyor. MEMTEK’te çalışan kadın emekçiler ve geçmişte kendisiyle birlikte çalışan öğrencilerin dile getirdiği üzere Koyuncu cinsiyetçi bir isim. Nakşibendi tarikatının İskenderpaşa cemaatiyle ilişkileri de bulunan yeni rektör her fırsatta Kadir Mısıroğlu, Alparslan Türkeş gibi kadrolu gericileri anmaktan hiç çekinmiyor.

Geçer not Verşan Kök’e!

Rektör atamalarının ardından ODTÜ rektörü Verşan Kök görevine bir dönem daha devam edecek. Bahar Şenliği’nin iptali, Onur Yürüyüşüne düzenlenen saldırı, Kavaklık’ta bulunan 40 dönümlük araziyi KYK yurdu için imara açması ve şantiye binalarını ruhsatsız bir şekilde inşa edilmeye başlanması gibi birçok uygulamayı hayata geçirmeye çalışan Kök, her defasında ODTÜ’lü öğrencilerin ve emekçilerin tepkisiyle karşılaşmıştı. Üniversiteye saldırılarının cisimleştiği isimlerden biri olan Verşan Kök bir dönem daha denemeye ve karşısında ODTÜ’lülerin örgütlü tepkisini görmeye devam edecek.

Selçuk'a da AKP'li rektör

Selçuk Üniversitesi rektörlüğüne atanan Metin Aksoy ise doğrudan AKP’li bir isim olmasıyla dikkat çekiyor. 2008 yılında “Üniversitelerde Başörtüsüne Özgürlük” kampanyalarının içerisinde aktif yerel alan Aksoy, Konya’da Milli Türk Talebe Birliği adına çalışmalarda bulundu, Anadolu Stratejik Düşünce Akademisi, Türkiye İmam Hatipler Vakfı gibi kuruluşlarda akademik danışmalık yaptı. 2015 yılında AKP Yozgat milletvekilliği adaylığı için Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim üyeliğinden istifa etti. Şimdi ise Selçuk Üniversitesi’nin başına getirildi.

Üniversite rektörlerinin atama usulü ile belirlenmeye başladığı günden itibaren rektör atamalarında belirli bir profili; gericiliği ve piyasacalığı, üniversiteyi dönüştürmek adına öne çıkaran AKP görünen o ki bu atamalarda da aynı iddiasını sürdürüyor.